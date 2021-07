Odloča igrišče, ne tradicija

Noč po prespanem bolečem porazu v nogometnih krogih ponuja novo razmišljanje. Obenem mariborski nogometni klub nima časa za objokovanje zamujenega ob zgodnjem slovesu od evropskih tekmovanj. Po izpadu proti Hammarbyju iz Stockholma mora trener Simon Rožman moštvo že pripraviti za novi izziv, nedeljski veliki slovenski nogometni derbi v Stožicah z Olimpijo.



Gospod Rožman, Maribor, ki je po navadi preskočil največ evropskih ovir med slovenskimi klubi, se je zdaj prvi poslovil – Mura, Olimpija in Domžale čakajo nove preizkušnje, vam pa ostaneta le domače ligaško in pokalno tekmovanje. Kako gledate na to?

»V zadnjih letih se je marsikaj spremenilo, v Mariboru je zdaj moštvo krepko prenovljeno, nikakor ni preprosto, še manj samoumevno, da izloči iz Evrope tekmeca z dvakrat ali trikrat višjim proračunom delovanja. Tudi tržna vrednost Hammarbyjevih igralcev je vsaj dvakrat višja od našega sedanjega moštva. Jasno, nogomet je zanimiv, ker ne odloča vedno le denar, toda za podvig moraš na igrišču ponuditi presežek. Mi pa smo ga v teh dveh tekmah le občasno, zato nismo dosegli podviga. Tekmecev drugih slovenskih klubov v Evropi ne bi podcenjeval, vsak se je pač po svoje lotil izziva. Jaz sem s pristopom svojega moštva predvsem v drugem polčasu povratne tekme res zadovoljen, pomislite, če bi namesto ene vratnice od dveh zadeli mrežo, morda zdaj ne bi govorili o izpadu.«



Ste prepoceni prodali kožo na prvi tekmi na Švedskem?

»Žal vam moram prikimati. Tam je bilo preveč napak in nezbranosti. Ob vsem spoštovanju do res kakovostnega tekmeca bi lahko iztržili več in se lotili revanše z ugodnejšim izhodiščem od tega, ki smo ga imeli, torej 1:3.«



Povrhu ste doma prejeli gol že v uvodu in v 5. minuto tekme vstopili s skupnim zaostankom treh golov.

»Jasno, da ti to še bolj zaplete zgodbo. Tudi sicer smo bili v prvem polčasu četrtkovega večera pretirano previdni, nisem videl tiste želene dinamike v naši igri. Nadaljevanje je bilo že drugačno, tu gre igralcem res pohvala, seveda ostaja obžalovanje zaradi zapravljenih priložnosti, toda ostajam pri tem, da je to naše mlado moštvo v izgradnji, že čez en mesec bi bilo bolj konkurenčno Švedom.«



Pa vendarle: Maribor je nogometna institucija slovenskega prostora z odmevnimi predstavami v ligi prvakov, Hammarby komaj dobro spoznava Evropo – ne glede na nove razmere, ali niste mogli bolje uveljaviti ugleda kluba v dvoboju s to švedsko ekipo?

»Seveda se strinjam z vami glede preteklosti, toda na igrišču ne šteje več, koliko je kdo dosegel v preteklosti. Čaka nas sezona garanja in nato želja po odločnem startu v evropsko poletje čez eno leto.«



Kratkoročno pa je pred vami v nedeljo derbi v Ljubljani. Ste vodilni na domači lestvici, za vaše navijače in mesto ima ta tekma vedno poseben pomen, kajne?

»Smo na začetku sezone in ta spodrsljaj proti Švedom nas ne sme iztiriti. Seveda bi imela zmaga posebno veljavo za navijače, sam pa si iz tedna v tedna želim, da bi opazil napredovanje v pristopu in igri. Tako razmišljam tudi glede prihajajoče nedelje.«

