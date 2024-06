Nogometaš žrtev ropa, ukradla sta mu ročno uro prestižne znamke

Član Tottenhama Yves Bissouma je bil v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah žrtev ropa. Neznanca sta mu namreč pred hotelom v Cannesu ukradla dragoceno ročno uro prestižne znamke.

Nogometaš, ki igra na položaju vezista, je nosil uro v vrednosti 300.000 evrov. Ob 4. uri zjutraj se je skupaj s partnerko vračal v hotel. Ko sta izstopila iz avtomobila, sta ju napadla neznanca, pred katerima je Bissouma želel zbežati v hotel, a mu je nato eden izmed njiju v obraz razpršil solzivec in mu ukradel uro.

Nogometaš in žena nepoškodovana, a pretresena

Bissouma se je medtem s svojo partnerko že vrnil London, medtem ko policija okoliščine dogodka še preiskuje. Pri incidentu nogometaš in njegova žena nista utrpela večjih poškodb, a sta bila zelo vznemirjena in pretresena.

Tiskovni predstavnik Tottenhama je ob tem dejal, da so v klubu seznanjeni z omenjenim incidentom, in dodal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da nogometašu in njegovi družini zagotovijo varnost.