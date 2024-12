Nika Prevc se že zelo veseli Švice

Pred nordijskimi smučarji in smučarkami so prvi tekmovalni vrhunci v predolimpijski sezoni 2024/25. Slovenski tekači in tekačice na smučeh začenjajo sklepne priprave za t. i. Tour de Ski, ki ga bodo 28. t. m. odprli v Dobbiacu, skakalci in skakalke pa so se danes odpeljali proti Engelbergu, kjer bodo imeli konec tedna generalko za tradicionalno tekmovanje štirih skakalnic oziroma turnejo dveh večerov, na kateri se je v prejšnji zimi skupne zmage veselila Nika Prevc.

»Lovorike tokrat ne bom branila, ampak bom napadala novo,« je napovedala 19-letna šampionka iz Selške doline, ki je sijajno odrinila v novo sezono za svetovni pokal – s prepričljivo zmago v Lillehammerju. Na drugi tamkajšnji tekmi je zasedla 11. mesto, na oder za najboljše pa je nato skočila tudi v Zhangjiakouu, kjer je minuli konec tedna tretjemu mestu dodala še peto.

Pozitiven pogled

»Na splošno pozitivno gledam na rezultate, ki sem jih dosegla. V Lillehammerju dan po zmagi nisem prikazala svojih najboljših skokov. Ne vem, morda me je malo presenetilo sneženje, v katerem se nisem najbolje znašla. V Zhangjiakouu je razplet krojil tudi spremenljiv veter, tako da se je močno poznalo, kako močno in v katero smer ti je pihalo med skokom. Rada bi, da bi se znala še bolje zoperstaviti slabim razmeram,« si je zaželela Prevčeva, ki ji na Kitajskem, kjer je bila prvič, ni bilo pretirano všeč.

»Ne vem, zakaj, toda azijske države mi že nasploh niso najbolj pri srcu, s takšnim prepričanjem sem šla že od doma. Da je bilo na tekmah manj gledalcev, me sicer ni motilo, kakor tudi mraz ne. A kultura je tam drugačna, hrana prav tako, čeprav to ni bil takšen problem, saj imajo za športnike pripravljene tudi evropske jedi,« je opisala svojo prvo izkušnjo s Kitajsko.

Zgodi se lahko še marsikaj

Bistveno bolj se veseli preizkušenj konec tega tedna v Engelbergu. »To je eno od mojih najljubših prizorišč že zavoljo zelo lepe okolice in seveda zaradi svoje prve zmage, ki sem jo lani slavila prav tam. Poleg tega me veseli, da se vračamo na veliko napravo. Večje skakalnice imam namreč raje od manjših,« je zaupala članica kranjskega Triglava. Nadeja se, da se bo na prihajajočih tekmah bolj sprostila in uživala.

»Po mojem mi je nazadnje manjkalo malo sproščenosti, s katero običajno pridejo tudi dobri skoki,« je pojasnila Prevčeva, ki v skupni razvrstitvi drži drugo mesto. Pred njo je le Nemka Katharina Schmid, za katero zaostaja za 151 točk. »Resda je njena prednost že velika, a je po drugi strani tudi sezona še zelo dolga, tako da se lahko do konca zgodi še marsikaj,« je še dejala branilka velikega kristalnega globusa.