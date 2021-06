Nenadoma umrla 19-letna rokometašica Ema

Na Hrvaškem ne morejo verjeti novici, da je umrla 19-letna rokometašica, ki je pred kratkim pretekla celo polmaraton. »Prevevata nas bolečina in globoka žalost,« so zapisali pri RK Trešnjavka. »Včeraj je po kratki in težki bolezni umrla naša igralka, soigralka in prijateljica. Bog zase izbira najlepše angele.«Kot poroča Index, je Ema pred kratkim pretekla polmaraton v Iloku, sicer pa je študirala kineziologijo. Po objavi na družbenem omrežju se številni poslavljajo od nje in ne morejo verjeti, da je ta svet zapustila pri 19 letih.»Zapustila nas je naša Ema, naš Virus. Vedno je bila nasmejana in vesela. Vsak vikend je potovala iz Iloka v Slavonski Brod in s tem pokazala, kako močna je njena ljubezen do rokometa. Sožalje družini, od trenerja, igralk in uprave ŽRK Brod,« so zapisali še pri klubu Brod.