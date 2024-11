Ne brani se primerjav s Pogačarjem in Rogličem

Slovenske vrste v svetovni seriji bosta v sezoni 2025 dopolnila novomeška mladeniča, ki imata kolesarstvo v krvi. Žak Eržen, ki bo nosil dres ekipe Bahrain Victorious, pedale vrti po sledeh očeta Milana, Gal Glivar, ki postaja član zasedbe Alpecin Deceuninck, pa je ljubezen do kolesa »podedoval« od Srečka. Kot vsak mladi športnik želi Gal pisati svojo zgodbo, čeprav se stežka izogne primerjavam z rojaki, ki krojijo svetovni vrh.

Glivarja mlajšega je še lažje povezati s Pogačarjem, ker je letos nosil dres ekipe UAE Gen Z, razvojne zasedbe moštva iz ZAE, s katerim Pogi vlada kolesarskemu svetu. Skupaj sta ta mesec prejela Rogovi zlati kolesi, Tadej kot najvišje uvrščeni Slovenec na jakostni lestvici Svetovne kolesarske zveze, Gal kot najvišje uvrščeni mlajši član.

Vendar se tukaj njuni poti razhajata, Glivar ne bo eden od Pogačarjevih pomočnikov, temveč bo znanje in srečo preizkusil pri belgijskem Alpecinu Deceunincku, katerega prvi mož je nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel. »Letošnjo sezono bi ocenil kot dobro, ne odlično, velikokrat sem bil drugi in tretji, napredoval sem in podpisal pogodbo z belgijsko ekipo. Sanje se mi uresničujejo, k temu stremim naprej,« je povedal Glivar, za katerega je bilo najpomembnejše, da se je prebil med elito.

Nič več mlajši član

Rojen je bil leta 2002 in prihodnjo sezono ne bi mogel več nastopati v konkurenci U23. To je prelomnica, ki za veliko mladih kolesarjev pomeni konec kariere, če si ne zagotovijo pogodbe pri kateri od 18 ekip svetovne serije ali vsaj kateri od zasedb serije Pro. V iskanju priložnosti v tujini je pri 21 letih zapustil vrste matičnega kluba Adria Mobil.

Lepo je slišati primerjave, vendar moraš biti osredotočen nase in na to, da postajaš najboljša različica sebe.

Slovenska moštva zaradi odhodov najbolj obetavnih fantov v tuje razvojne ekipe bijejo plat zvona. »Vsak na to gleda s svojimi očmi. Tako sem se odločil, ker sem ocenil, da bo to najboljše zame, s tem sem naredil preskok naprej. Še vedno imam lepe spomine na Adrio Mobil in otroštvo, z vsemi fanti sem še vedno v stikih, nobenih zamer ni, dobro se razumemo,« je Glivar, ki si je letos prikolesaril dvojni naslov slovenskega prvaka med mlajšimi člani, prepričan, da je ubral pravo pot.

Podpis pogodbe z ekipo najvišje ravni temu pritrjuje. Zdi se, da bo imel pri belgijskem delodajalcu dovolj priložnosti za to, da bo dirkal zase. Velja za »puncheurja«, eksplozivnega kolesarja, ki mu ustrezajo razgibane trase s kratkimi in strmimi vzponi. Po stasu (visok je 171 cm) in kolesarskih lastnostih bi ga lahko primerjali z Julianom Alaphilippom ali Tomom Pidcockom. Ker prihaja iz Slovenije, se številni sprašujejo, ali je v njem kaj Pogačarja ali Rogliča.

»Ne bom rekel, da je moteče, če te začnejo primerjati s kolesarji, kot sta Pogačar ali Roglič. To je lepo slišati, vendar moraš biti osredotočen nase in na to, da postajaš najboljša različica sebe,« je o primerjavah s slovitima rojakoma povedal Glivar.