Naj se hrumenje začne! (FOTO)

Leto 2022 bo zanimivo leto za motoGP. Rivalstva med novinci, obrambe naslovov, nove in osvežene tovarniške ekipe.

Novi suzuki GSX-RR je videti neverjetno, tudi deluje tako!

Vse ekipe se pred prvo dirko v Katarju v Aziji pripravljajo na predsezonskih testiranjih, kjer poskusijo odpeljati čim več kilometrov ter se pohvaliti, kdo je najboljši, še preden se sezona začne in pade prva ciljna zastava.

Monster Energy Yamaha MotoGP

Tovarniška ekipa Monster Energy Yamaha MotoGP mora letos zmagati. Fabio Quartararo je lani na poti do naslova desetkrat stal na stopničkah, štirikrat na najvišji. Po dolgi zimi, polni treningov in priprav, je 22-letni Francoz pripravljen, da obrani svoj naslov.

Fabio Quartararo

»Zimska pavza je bila dokaj dolga, a če sem iskren, imam občutek, da sem bil ves čas zaposlen. Bilo je dosti dogodkov, na katerih sem moral biti prisoten, poleg tega sem treniral. Zelo sem vznemirjen, da začenjamo novo sezono in da bom lahko začel spet dirkati. Nič ni pomembneje od tega. Lanska naslov je za nami, moramo se osredotočiti na letošnje prvenstvo. Lani smo komaj opravili predsezonsko testiranje zaradi pandemije. Letos imam leto dni izkušenj s tovarniško ekipo in odlično sodelujemo. Vemo, kaj so naše prednosti in kje se lahko še izboljšamo, testi v Sepangu in Mandaliki bodo pri tem v veliko pomoč.«

Franco Morbidelli

Italijan Franco Morbidelli bi moral leta 2021 odpeljati še tretjo sezono v Yamahini poltovarniški ekipi, a se to zaradi poškodbe kolena in dolgotrajne rehabilitacije ni zgodilo.

Motocikel Monster Energy Yamaha MotoGP

Dirkač s številko 21 se je vrnil v akcijo z ekipo Monster Energy Yamaha MotoGP YZR-M1 na dirki za VN v San Marinu, svojem domačem dirkališču. Čeprav je bilo zadnjih pet dirk lanske sezone zanj fizično zelo zahtevnih, je Italijan, ki še vedno okreva, napredoval v tovarniško ekipo. To bo vsekakor s pridom izkoristil v letošnji sezoni.

Na yamahi sem imel vedno dober občutek, a letošnja M1 teče zares gladko.

»Lani je vse temeljilo na moji psihični moči, medtem ko sem delal na izboljšanju fizične kondicije,« pove Franco. »Ni se bilo lahko vrniti po operaciji kolena, a delo, ki sem ga lani opravil, mi bo koristilo že na začetku letošnje sezone. Spoznal sem se z motociklom in ekipo. Na yamahi sem vedno imel dober občutek, a letošnja M1 teče zares gladko. Komaj čakam, da začnem voziti zdaj, ko je koleno v boljšem stanju. Zelo me zanima, kako bomo napredovali. Vzdušje v ekipi je bilo lani odlično in zanima me, kakšni bodo naslednji koraki, ki bodo sledili po testiranjih.

Suzuki Team Ecstar

Team Suzuki Ecstar in Monster Energy se bosta v letošnjo borbo spustila z Joanom Mirom in Alexom Rinsom. Ekipa, ki sledi Mirovi spektakularni zmagi iz leta 2020, ko je Suzuki ne le proslavil 60 let dirkanja, ampak tudi svoj prvi motoGP naslov v zadnjih 20 letih, je pripravljena, da napade sam vrh.

Joan Mir​

»Pozimi sem zi vzel čas zase, da si opomorem po lanski nesrečni sezoni. Bil sem zelo srečen, da sem sezono sklenil na tretjem mestu. Zdaj sem še toliko bolj lačen uspehov in zmag, zato je bilo pomembno, da sem se po koncu sezone umiril, da bi se lahko osredotočil na novo. Predsezonski trening je bil dober in čutim, da sem v formi. Veselim se, da sem znova sedel na motocikel. Testi, ki smo jih imeli ob koncu lanskega leta, so pokazali dobre rezultate, in zadovoljen sem z njimi, zdaj je čas, da odpeljem nekaj krogov več pred začetkom sezone, ki se začne čez približno en mesec.«

Alex Rins

Moštveni kolega Alex Rins je prav tako motiviran: »Novi GSX-RR je videti neverjetno, tudi deluje tako! Res sem vesel, da se bo kmalu začelo. Med premorom sem opravil precej treningov, ne le v fitnesu, ampak tudi na svojem cestnem motociklu GSXR1000R. Seveda pa se nič ne more primerjati z našimi novimi dirkalnimi motocikli. Lepo se je znova sestati z ekipo. Vsi smo osredotočeni na isti cilj in verjamem vanjo. Dokazali smo, da smo pripravljeni dosegati velike rezultate. Testni dnevi so pomembni in komaj čakam na prvo dirko v Katarju!«