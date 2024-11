Kakšna tragedija! Mladi športnik umrl na 19. rojstni dan zaradi hude okužbe: »Mislil je, da je prehlajen«

Iz sveta kolesarstva prihaja žalostna novica. Tuur Hancke je nenadoma umrl zaradi hude okužbe, ki ga je ubila v samo enem dnevu. Da bi bile stvari še hujše, je umrl na svoj 19. rojstni dan.

»Mislil je, da je prehlajen«

V intervjuju za belgijski časnik Het Nieuwsblad je kolesarjev pretreseni oče razkril, da se je vse zgodilo nenadoma: »Ko je prišel iz šole, je šel v svojo sobo, ker se ni počutil dobro. Mislil je, da je prehlajen, ker je kolesaril po dežju. Ni mu bilo bolje, zato je šel k zdravniku, ta je posumil na gripo ...«

Vendar se je njegovo stanje zelo hitro poslabšalo: »Ko je prišel v dijaški dom, se mu je stanje še slabšalo. Žena je odšla k njemu, slaboten je bil, ni več mogel stati na nogah.«

Odpeljali so ga v univerzitetno bolnišnico v Gentu, mu dali antibiotike in videti je bilo, da okreva, nato pa je doživel septični šok in umrl.