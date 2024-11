Javni zavod Šport Ljubljana oster zaradi dogajanja na nogometnem derbiju, toliko je bilo škode

Nogometni derbiji med Olimpijo in Mariborom vedno razvnamejo strasti. Tako na igrišču kot na tribunah. Tako je bilo tudi na nedeljskem, ki se je v Stožicah končal brez zmagovalca (0:0). Na tribunah je bilo zelo napeto. Navijač so naredili kar nekaj škode. V zvezi s tem se je zdaj oglasil Javni zavod Šport Ljubljana.

»V Javnem zavodu Šport Ljubljana ostro obsojamo dogajanje na nedeljski tekmi (10. 11. 2024) med NK Olimpija in NK Maribor. Navijači Olimpije, Green Dragonsi, so poleg neprimernega sporočila na transparentu uničili še 59 stolov Stadiona Stožice. Na tribuni navijačev Maribora, Vijol, pa je bilo poškodovanih več kot 160 stolov, zažgana je bila lovilna mreža, 15 pirotehničnih sredstev je končalo na naravni travi, nekaj tudi na umetni in uničeni so sanitarni prostori. Škodo ocenjujemo na preko 40.000 evrov. Nogomet je šport povezovanja in pozitivnih vrednot, zato vas naprošamo, da vsi skupaj ohranjamo njegovo integriteto,« so zapisali na družbenih omrežjih.

V zvezi z obnašanjem navijačev na zadnjem derbiju sta se ta teden že oglasila tudi Nogometna zveza Slovenije in nogometni klub Olimpija. Oba sta bila ostra v svoji izjavi.

V prvi slovenski ligi se bosta Olimpija in Maribor naslednjič pomerila 8. marca.