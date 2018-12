Umrla hrvaška legenda, deloval je tudi v Sloveniji

SPLIT – Po dolgotrajni bolezni je v 81. letu starosti umrl nekdanji trener Hajduka in selektor hrvaške nogometne reprezentance Stanko Poklepović. Legendarni 'šjor Špaco' je vzgojil številne imenitne splitske nogometaše, v začetku hrvaške osamosvojitve (v letih 1992 in 1993) pa je bil tudi selektor izbrane vrste.



Poklepović je v letih 1997 in 1998 vodil celjski Publikum, v dolgoletni in zelo bogati strokovni karieri pa je bil med drugim tudi selektor Irana ter trener Splita, Osijeka in Dubrovnika, Budućnosti iz Podgorice, Borca iz Banjaluke, ciprskega Apoela, madžarskega Ferencvarosa ter iranskih moštev Persepolis, Sepahan in Damaš.