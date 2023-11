Za prvo točko, prvi gol in za evre

Nogometaši Olimpije drugi del konferenčne lige v skupini A začenjajo z začetnega izhodišča: nič točk, nič golov. A teoretično še ohranjajo možnost za 2. mesto in napredovanje v spomladanski izločilni del tekmovanja. Realnost je nasprotna: slovenski prvak tudi v drevišnji tekmi 4. kroga v Stožicah (21.00) proti 21. šampionu Ferskih otokov Klaksviku ni favorit. V drugi tekmi skupine se bosta v Bratislavi pomerila Slovan in Lille.

Pred dvema tednoma v Torshavnu je »ribiška družina«, ki je v tej sezoni v kvalifikacijah za ligo prvakov izločila madžarskega prvaka Ferencvaros in švedskega Häcken, potem pa izgubila z norveškim prvakom Moldejem in za evropsko ligo še z moldavskim Šerifom, zabila tri gole. Evropski debi je s polomom izpeljal tudi trener Zoran Zeljković, ki je zeleno-belo »okrevanje« začel v obrambi. Ferska boleča izkušnja je le potrdila, da Olimpija še ne zmore uprizarjati igre, ki si jo želi tudi trener.

Skupina A Lille 3 2 1 0 4:1 7 Slovan 3 2 0 1 4:3 6 Klaksvik 3 1 1 1 4:2 4 Olimpija 3 0 0 3 0:6 0

»Vsi bi radi, da zmagujemo, da igramo dobro, da igramo napadalno, ampak nisem čarovnik in čez noč ne gre. Moja osnova je, da izhajamo iz obrambe,« je Zeljković ponudil recept, kako naprej, formulo, kako proti trdemu in uigranemu tekmecu s severa Atlantika osvojiti prvo točko ali prvo zmago, pa bo razkril nocoj.

Zadnja tekma 14. decembra Izidi in pari skupine A, 1. krog: Lille – Olimpija 2:0 (Jonathan David, Yusuf Yazici), Slovan – Klaksvik 2:1; 2. krog: Olimpija – Slovan 0:1 (Aleksandar Čavrić), Klaksvik – Lille 0:0; 3. krog: Klaksvik – Olimpija 3:0 (Rene Joensen, Pall Klettskarð, Jakup Andreasen), Lille – Slovan 2:1; 5. krog, 30. t. m.: Olimpija – Lille (18.45), Klaksvik – Slovan; 6. krog, 14. december: Slovan – Olimpija (21.00), Lille – Klaksvik.

Napadalci streljajo s praznimi naboji

Olimpijina rak rana so napad in napadalci. Le v prvem kvalifikacijskem krogu proti Valmieri sta bila strelca napadalca, Rui Pedro (2) in Mustafa Nukić. Potem, vključno z najpomembnejšima dvobojema proti Ludogorcu, ki sta prinesla evropsko jesen in milijone evrov, niso več zatresli mreže. Edini gol v naslednjih sedmih evropskih tekmah je v Bakuju zabil Portugalec Diogo Costa. Tudi ta je že na seznamu »odvečnih«, kot brazilski napadalec Pedro Lucas.

Zeljković nima lahke naloge pri izbiri napadalcev. V treh tekmah konferenčne lige je največ, 240 minut igral Rui Pedro, drugi so se zvrstili takole: Nemanja Motika je igral 162 minut, Admir Bristrić 147, Mustafa Nukić 96, Pedro Lucas 66. Napadalci so na treh tekmah sprožili le 11 od Olimpijinih skupnih 28 strelov (vključno z blokiranimi) proti tekmečevim vratom. Tudi v tej statistki je najboljši Rui Pedro s petimi poskusi (dva blokirana).

Zeleno-beli v KL še niso zaslužili niti dodatnega centa. Zmaga je vredna pol milijona evrov, neodločen izid 166.000 €. Veseli bi jih bili vsi v klubu.