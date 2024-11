Z jugoviči zmerjajo Slovence

Mednacionalni odnosi na oni strani Karavank lahko dobro stoletje po plebiscitu hitro postanejo napeti, denimo na nogometnih igriščih avstrijske Koroške, kjer v četrti ligi nastopa največji nogometni klub koroških Slovencev, celovški Slovenski atletski klub SAK.

Nazadnje se je zaiskrilo na njihovem gostovanju v Borovljah, ko jim je nogometaš nasprotnega moštva po porazu navrgel: »Nur toter Jugo ist guter Jugo,« v prevodu: samo mrtev jugovič je dober jugovič. Nakar je sledil incident. »To je razburilo igralce SAK in privedlo do prerivanja na igrišču. Le z veliko energije jim je uspelo preprečiti večji pretep.

Sodniki niso ničesar videli, video o omenjeni situaciji ni prišel v javnost,« je dogodke opisal generalni sekretar SAK Silvo Kumer, predsednik SAK Marko Wieser pa je za Slovenske novice povedal: »To je dolgoletna zgodba, vleče se 50 let. Na žalost je to normalno, s tem mi živimo in to se ne spreminja.« Pri SAK seveda ne igrajo le Slovenci, a celo temnopolte zmerjajo z jugosi: »Ne znajo slovensko, ampak ko si pri SAK, si jugo,« opiše Wieser.

Za protiutež

Kot novi dejavnik Wieser izpostavi družbena omrežja, prek katerih za take dogodke slišijo avstrijski in domači novinarji. In dogodkov zlepa ne zmanjka. »V centru SAK je oktobra na tekmi SAK U12 nasprotnikov šef mladine po tekmi ozmerjal sakovce in rekel, da so sakovci vsi jugoti in da naj SAK svoje trenerje enkrat nauči nemško, v Avstriji se govori nemško,« je dejal Kumer in dodal, da je gobezdača naslednji dan »pekla vest in se je opravičil, zato SAK ni sprožil postopka« pri nogometni zvezi.

Nogometaši celovškega kluba SAK so tarče nacionalizma onkraj Karavank. FOTO: Sak/Facebook

Govorijo nam, da nas je Tito gor poslal, da uniči Avstrijce.

Po oktobrski tekmi Austria: SAK U11 pa so trener in igralci SAK jokali v garderobi, ker so jih gledalci in trener nasprotnikov vso tekmo zmerjali z jugosi in podobno. Wieser nam je v pogovoru navrgel še eno najbolj za lase privlečenih: »Govorijo nam, da nas je Tito gor poslal, da uniči Avstrijce.«

Avstrijska nogometna zveza je za protiutež povabila mlade igralce SAK, da bodo jutri na igrišču spremljali nogometaše pred tekmo članskih reprezentanc Avstrije in Slovenije. »To je lepa gesta avstrijske nogometne zveze,« je vendarle zadovoljno sklenil Wieser.