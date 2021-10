Vsaka tekma na nož

Danes se začenjata obe državni odbojkarski prvenstvi, tako za fante kot dekleta, še posebno v moški konkurenci pa bo boj za prvaka iskriv, kot je že bil zadnjo sezono. V minulem tekmovalnem obdobju so se krone presenetljivo veselili igralci Merkurja Maribora, pokalni naslov je denimo šel v roke Calcit Volleyju, veliki favorit ACH Volley pa se je moral zadovoljiti le z lovoriko v srednjeevropski ligi. Oranžni zmaji, sedemnajstkratni prvaki, 16-krat zapored, so z izgubo prestola doživeli velik šok, zdaj želijo maščevanje. Mariborčani, skupaj trikrat državni šampioni, se bodo že drevi za uvod v Kamniku soočili s Calcitom, ki je bil nazadnje prvak v sezoni 2002/03, skupaj pa trikrat zapored. V ženski konkurenci naslov branijo Kamničanke, sicer petkratne zmagovalke DP, rekorderke so dekleta Nove KBM Branika s šestnajstimi kronami. Marsikaj lahko povedo klubski proračuni, ACH Volley ima letnega 960.000 evrov, oba kamniška kolektiva, moški in ženski, z vsemi drugimi selekcijami tam približno milijon.



Mariborski fantovski proračun naj bi se gibal okoli številke 500.000 evrov, ženski klub v obdravskem mestu naj bi imel na razpolago nekaj manj sredstev. A številke so eno, če na igrišču pustiš srce, pa se tega ne da izmeriti. »Od fantov, ki so osvojili naslov, peterice ni več, jasno je, da bomo najbolj pogrešali motor ekipe Roka Možiča. Gre za enega najboljših odbojkarjev na svetu, če še ne zdaj, bo to čez nekaj let. Po svojih zmožnostih smo pripeljali zamenjave, za slovenski prostor bo ekipa konkurenčna. Vemo, da je braniti naslov težje kot ga napadati, a od odgovornosti ne bežimo. Vemo, da bo težko, ACH Volley se je zelo okrepil, Calcit ostaja močan,« pravi trener Merkurja Maribora Sebastijan Škorc. Šolsko, po knjigah »Imamo dolgo klop, kar bo ob velikem številu tekem še kako dobrodošlo. Naši cilji so kot vsako leto osvojiti tri domače lovorike. Glavni konkurenti bodo ponovno Calcit, Maribor in za nas vedno neugodni Salonit, a prepričan sem, da se bomo vsem maščevali za lanske poraze,« je menil kapetan ACH Volleyja Jan Pokeršnik. Nekdanji na evropskih prvenstvih dvakrat srebrni reprezentant Mitja Gasparini, zdaj kapetan Calcita Volleyja, pa je razmišljal z naslednjimi besedami: »Lani so prvenstvo odločale malenkosti, nekaj točk. Nadejam se še ene takšne sezone, v kateri bo vsaka tekma na nož in v kateri se do konca ne bo vedelo, kdo bo prvak. Na začetku bo naša prednost to, da se ekipa ni kaj dosti spremenila. Prav tako se je že prilagodila delu novega trenerja Matije Pleška.« No, Pleško je v zadnji sezoni še vodil oranžne zmaje, po neuspehu v DP pa je nov trenerski izziv našel v Kamniku. Kaj pa ženska 1A. DOL? »Naša sestava ekipe je letos narejena šolsko, po knjigah. Jedro je ostalo enako, je izkušeno, njemu smo priključili mlade, zelo nadarjene igralke. Zavedamo se vloge favorita, od tega ne želimo bežati, čeprav za nas pomeni neko breme,« je povedal trener deklet Calcit Volleyja Gregor Rozman. Kapetanka Nove KBM Branika Brina Bračko je menila: »Nadaljujemo, kjer smo lani končale, ob koncu lanske sezone smo bile že na kar dobri ravni, upamo, da bo letos še boljše. Novi trener Bruno Najdič je zagotovo lahko dejavnik, zaradi katerega se tehtnica lahko prevesi na našo stran.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: