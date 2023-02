Videli bodo še boljšo Olimpijo

Po dveh mesecih se slovenska ligaška nogometna bitka vrača v udarni tekmovalni ritem, s kar petimi števnimi in morda že odločilnimi derbiji – v boju za prvaka, za uvrstitev v Evropo, za obstanek v ligi! Glavna vloga pripada Olimpiji – jeseni za razred boljši od drugih –, ki bo v otvoritveni tekmi 21. kroga v Stožicah v mestnem derbiju gostila Bravo. Sobota prinaša bitko za Evropo v Celju, nedelja pa najprej boj za obstanek v Novi Gorici, nato na papirju najrazburljivejšo tekmo kroga na Bonifiki in za konec najmanj vznemirljivo v Domžalah.

Olimpija – Bravo (sobota, sodnik Asmir Sagrković, 15): »Boljši smo. V vsem, taktično, tehnično in telesno,« je trener Albert Riera razkril, v kakšni formi gredo zeleno-beli v šampionsko pomlad. Šiškarje, ki so jim jeseni zadali rekorden poraz (1:6), je uvrstil v kategorijo tekmecev, ki se jim kaj takšnega lahko primeri enkrat na deset tekem. Start je za Riero in Olimpijo zelo pomemben, že naslednjo nedeljo je na sporedu veliki derbi v Ljudskem vrtu, kjer še upajo na veliki preobrat z Josipom Iličićem v glavni vlogi. Rierova parola – nogomet je stvar sedanjosti – je zagotovilo, da pri njem ne bo popuščanja in lahkomiselnosti. Bravo? Vse, kar bo bolje od jeseni, bo velik bravo!

Vrstni red: Olimpija 48, Koper 35, Celje 34, Maribor 33, Domžale in Mura po 31, Bravo 22, Gorica in Radomlje po 13, Tabor 12.

Celje: Celje – Mura (Slavko Vinčić, 17.30): Napoved bi bila lahko tudi šampionska Mura proti Muri. Celjani s štirimi ključnimi akterji črno-belih iz sezone 2020/21, vratarjem Matkom Obradovićem, reprezentantom Žanom Karničnikom, raznovrstnim mojstrom Luko Bobičancom in vodjo Ninom Kouterjem, so v igri za obe lovoriki, a obe sta še krepko oddaljeni. Ambicije ruskih vlagateljev so evropske, podobno kot so soboške, zato je na mizi velik vložek.

Gorica – Kalcer Radomlje (nedelja, Alen Borošak, 13): Goričani so igralsko močnejši v strokovnem štabu, a so, žal, trener Miran Srebrnič, njegovi pomočniki Florijan Debenjak, Saša Ranić, Aleksandar Rodić in Borut Mavrič prestari. Če se jim bo posrečilo le del svoje šampionske DNK prenesti med igralce, bo prvi del misije uspešen. Drugega mora izpeljati vodstvo kluba, ki je začasnega rešitelja našel v ameriškem vlagatelju albanskega rodu. Radomljani so že izpeljali proces nižanja stroškov in gredo v bitko za obstanek s praktikom na igrišču in v pisarnah Oliverjem Bogatinovim.

Koper – Maribor (Rade Obrenović, 15): Kombinacij in računic brez krčmarja je preveč. Nekaj jih narekujejo prepričanja, na primer o tem, ali dejansko oboji verjamejo v čudež in možnost, da je Olimpija ulovljiva. Paradoksalno je, da so v prvem velikem pomladanskem derbiju lahko največji zmagovalci prav zeleno-beli. Razplet brez zmagovalca, če ne bodo dovolili presenečenja v mestnem derbiju, razblinja vse neznanke – Olimpija ne bo več dosegljiva. Mimo teorij in praks bo zanimivo videti igralsko in trenersko smer Zorana Zeljkovića in Damirja Krznarja.

Domžale – CB24 Tabor (Matej Jug, 17.30): Z odhodom Arnela Jakupovića v Maribor je trener Simon Rožman prišel na svoje, na voljo ima mladostno, hitro in delavno zasedbo, ki lahko meša štrene vsem in v ospredje potisne kakšnega novega