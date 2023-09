V Rogaški Slatini ne bo kot v Wimbledonu

Po razpletu brez zmagovalca med Olimpijo in Koprom (1:1, Rui Pedro 82.; Nardin Mulahusejnović 34.) so Celjani zadržali vrh lestvice, a jih že danes v Murski Soboti čaka nova težka preizkušnja. V 11. krogu se bosta prva pomerila tekmeca iz Ljubljanske kotline, jutri pa bodo še tekme v Rogaški Slatini, Domžalah in Kidričevem.

Ljubljana: Bravo – Domžale (sobota, sodnik Rade Obrenović, 15): Za pozabo, so si enotni v obeh taborih po porazih sredi tedna. Kdor bo prej res pozabil, ali se kaj naučil, bo imel manj razlogov za glavobol. Domžalčani imajo zelo močnega, kar je razumljivo. Oni bi morali biti tam, kjer so Šiškarji. Lahko pa bodo jutri zvečer še nižje, na dnu.

Murska Sobota: Mura – Celje (David Šmajc, 20.15): Črno-beli so iz hudega ven, zdaj morajo zbirati točke še v Fazaneriji, sicer bodo kmalu bliže dnu lestvice. Celjani so prvič padli, a trener Albert Riera ne dela drame, ker je bil močnejši pred dvobojem zadnji Aluminij. Slovenskih izkušenj ima več kot kolega na klopi Mure Vladimir Vermezović, a manj trenerskih. Najboljši celjski strelec Aljoša Matko je brez gola že od 3. septembra, to je Rierova skrb.

Rogaška Slatina: Rogaška – Olimpija (nedelja, Alen Bubek, 15): Igrišč(a)e, se kot papagaj ponavlja Olimpijin trener Joao Henriques pri omenjanju igralnih težav. Ima prav, v SNL so igrišča preslaba. Tudi v Rogaški Slatini zeleno-belih Portugalcev ne čaka »wimbledonski« travnik. Še bolj moteči bodo nabriti kot najboljši bolidi Slatinčani, ki so bili v Stožicah naivni in luknjičasti. Tudi tribuna bo naposled polna, kot se spodobi za obisk prvakov iz glavnega mesta. Pa še to, ko Ljubljančani že ogledujejo, če sploh, naj bodo pozorni na domačega mladega reprezentanta, napadalca Nejca Gradišarja.

Domžale: Kalcer Radomlje – Koper (Denis Šabanagić, 17.30): Radomljani so res na dnu lestvice, a bolj zaradi sporeda, kot da tja spadajo. Še Koprčane in nato zeleno-bele prekrižajo in se bodo lahko usmerili k sebi primernim tekmecem. Morda so to celo Koprčani, ki bodo po treh velikih derbijih v vlogi velikih favoritov.

Kidričevo: Aluminij – Maribor (Martin Matoša, 20.15): Čez noč je pri vijoličnih vse drugače, a čez noč se lahko hitro vrnejo travme. Kidričani so tako neugodni, da premagujejo še sami sebe. A le v tekmah z enakovrednimi. Vrnitev v normalnost – k mariborskim zmagam, in redkim domačim – je scenarij najbližje realnosti.