V Nemčijo srčno, a po pameti

Največja navijaška eksodusa Slovencev doslej sta bila ob tekmi nogometne reprezentance na njenem prvem euru proti Španiji v Amsterdamu, kjer se je zbralo okrog 10.000 navijačev ekipe Srečka Katanca, ter leta 2017 na finalu eurobasketa v Istanbulu, kjer je zmago Gorana Dragića in njegovih pozdravilo kakšnih 8000 športnih romarjev. Ta rekorda se bosta kmalu poslovila in padla na četrto in peto mesto ...

Vse tri tekme slovenskih nogometašev na euru 2024 v Nemčiji si bo namreč ogledalo po 12.000 rojakov na tribunah, v Nemčijo pa naj bi šlo skupaj med 40.000 in 50.000 privržencev reprezentance Matjaža Keka. Takšna množica skupaj z navijaško vročico predstavlja varnostna tveganja.

Le nekaj ur pred odhodom slovenskih junakov proti nemški bazi v Wuppertalu so zato na sedežu Nogometne zveze Slovenije organizirali skupno novinarsko konferenco NZS, Generalne policijske uprave in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Slovenija bo v prvem delu EP odigrala tri tekme, v nedeljo v Stuttgartu z Dansko, 20. t. m. v Münchnu s Srbijo in 25. t. m. v Kölnu z Anglijo.

Zaradi bližine in tudi atraktivnosti tekmeca bo največ navijačev odpotovalo v München. Iz Ljubljane bo ob 4.20 odpeljal poseben navijaški vlak Slovenskih železnic in se vrnil naslednje jutro. Kot je povedal vodja oddelka za javni red in mir na upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave Boris Rojs, bosta vlak spremljali tudi avstrijska in nemška policija.

Slovenski nogometaši so imeli glasno podporo v Stožicah. FOTO: Leon Vidic

+38614782366 je številka klicnega centra za konzularno pomoč Slovencem v Nemčiji.

Na pot le z veljavnim dokumentom

»Na tem mestu bi rad poudaril, da v Nemčijo ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov, kot sta denimo žepni nož ali plinski razpršilec. Verjamemo, da bodo nemški policisti z več kot 300 kolegi iz držav udeleženk eura znali poskrbeti za ustrezno varnost. Čez mejo se morajo navijači odpraviti z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico, saj v času eura schengenski sistem ne bo veljal in bodo na mejah izvajali nadzor. Priporočamo zmerno uživanje alkohola in izogibanje konfliktom ter uporabo javnega prevoza, ki je za imetnike vstopnic na dan tekme brezplačen,« je priporočila nemške policije posredoval Rojs.

Slovenija ima v Berlinu veleposlaništvo in v Münchnu generalni konzulat, ki bosta slovenskim državljanom nudila pomoč. Vodja konzularnega sektorja na MZEZ Viktor Mlakar je povedal, da bo med EP vzpostavljen začasni klicni center na številki +38614782366 ter elektronski pošti euro2024.mzez@gov.si. Klasična konzularna pomoč najpogosteje zajema izgubo ali krajo dokumentov ali pri vzpostavljanju stika s svojci, če se oseba znajde v pridržanju. Konzulat seveda ni naslov za pridobitev vstopnic za tekme ali hotelsko namestitev.

V Istanbulu je bilo na finalni tekmi eurobasketa 2017 več kot 8000 slovenskih navijačev. FOTO: Blaž Samec

V Nemčijo bo odšlo tudi precej Slovencev, ki ne bodo imeli vstopnic, saj so organizatorji v vseh mestih pripravili javni ogled televizijskih prenosov tekem. Nemški varnostni organi so vsako tekmo ocenili s tribarvno lestvico tveganja. Srečanji Slovenije z Dansko in Anglijo sta zeleni in kot takšni nosita majhno varnostno tveganje, tekma s Srbijo pa je srednje, rumene barve, zato previdnost ne bo odveč.

Rojs je povedal, da bo v Nemčijo odpotovalo deset slovenskih policistov. »Dva bosta ves čas v Mednarodnem informacijskem centru v mestu Neuss v deželi Severno Porenje-Vestfalija. Osem policistov pa se bo selilo s prizorišča na prizorišče slovenskih tekem. Štirje bodo uniformirani in oboroženi, dva pa v civilnih oblekah, vendar z oznakami slovenske policije. Zato navijače vabimo, da se obrnejo nanje, če potrebujejo pomoč ali nasvet. Lahko pa tudi samo za kakšno spominsko fotografijo.«

Navijaške cone tudi v Sloveniji

Pestro navijaško vzdušje ne bo samo na prizoriščih v Nemčiji, ampak tudi v domovini. Med tekmami slovenske reprezentance bo v Ljubljani zaživela navijaška cona ob pokriti tržnici, na velikem zaslonu na Pogačarjevem trgu pa si bodo navijači lahko ogledali vse tekme prvenstva. V Mariboru bo velik zaslon na Grajskem trgu, v Kopru na Ukmarjevem trgu in v Brežicah na nogometnem stadionu.