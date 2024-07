Trening šampionov za 1. SNL

Celjani so prvih 90 minut prvega kvalifikacijskega kroga za ligo prvakov kot edini od slovenskih predstavnikov v Evropi izpeljali vrhunsko (5:0, Aljoša Matko, Damjan Vuklišević, Mark Zabukovnik, Rolando Aarons, Tamar Svetlin). Pred današnjim povratnim dvobojem (19.00) na polepšani Areni Z'dežele proti estonskemu prvaku Flori so lahko povsem v ritmu naslednjih tekem: najprej prve ligaške proti Bravu, potem pa še prve tekme 2. kroga kvalifikacij. Kdo bo drugi evropski tekmec slovenskih prvakov, slovaški Slovan ali makedonska Struga, bodo Celjani izvedeli jutri. Klub iz Bratislave bo v gosteh branil prednost iz prve tekme s 4:2.

Od gostovanja v Estoniji so Celjani izpeljali še en pomemben prestop, iz Domžal so pripeljali obetavnega zveznega igralca Jošta Piška, s čimer so ujeli vznemirljivega igralca za prihodnost in hkrati okrepili konkurenco v zvezni vrsti. Tudi estonski prvak je povlekel pričakovano potezo, po kateri so vodilni možje dali vedeti, da niti po naključju niso pričakovali, da bo moštvo v prvi tekmi bilo videti kot »boksarska vreča za nabijanje«. Glavni trener Norbert Hurt je odstopil, v Celju bo Floro vodil Taavi Viik.

To je liga prvakov, tekmo moramo izpeljati resno in ne preveč zadržano.

Celjski trener Damir Krznar se po prikazanem v Talinu ne more preveč pritoževati. Ali pač, sliši se bizarno, ob gostujoči zmagi s petimi žogami v mreži gostiteljev je bila najšibkejši člen celjske igre neučinkovitost. Največ kritik je bil deležen litovski napadalec Armandas Kučys, ki je res zapravljal priložnosti kot po tekočem traku, vendar je ugajal v igri.

Krznar si lahko privošči karkoli želi, zato je tudi brez »ovinkarjenja« napovedal spremembe v začetni enajsterici, vse bodo v službi prve ligaške bitke in naslednje evropske. Toda ta ne bo kaj prida slabša od »najboljše«. Celjani imajo na voljo dolgo in kakovostno klop, na kateri je vsaj pet, šest igralcev, ki so prepričani, da sodijo v udarno.

Slovenski klubi so boljši

»Čaka nas Bravo, nato najverjetneje Slovan. Pet, šest novih igralcev bo začelo v primerjavi s prvo tekmo v Talinu. A tekmecev ne smemo podcenjevati. To je liga prvakov, tekmo moramo izpeljati resno in ne preveč zadržano,« je poskušal prepričati prav v Talinu rojstnodnevni slavljenec Damir Krznar (dopolnil je 52 let), da v moštvu ne manjka maksimalne tekmovalne vneme in pozitivne napetosti

Besede Žana Karničnika, reprezentančnega zvezdnika v odhajanju, so bile sporočilne in odkrite. »Po tem, kako se je razpletala prva tekma, so vsi slovenski prvoligaši močnejši od Flore,« je bil iskren Korošec, ki si bo lahko privoščil manjši oddih, na igrišču ali pa na klopi za rezervne igralce. »Posamezniki se bodo odpočili, drugi pa bodo pokazali, kako se odzivajo v takšnih trenutkih,« je še dodal o »bogastvu Celjanov«, kot ga je označil Krznar.