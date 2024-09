Tivoli bo spet teniški: pride tudi partnerica Jana Oblaka

Obstajajo termini, ki so pri športnih privržencih pri nas že vrsto let zasidrani. In drugi septembrski teden zdaj že tradicionalno pripada največji teniški prireditvi na Slovenskem, ženskem turnirju iz serije WTA. Seveda je najlepše, ko je imelo to oznako 250 in tako tudi tekmovalke s cenjene svetovne teniške scene, a za domačo krovno zvezo je pomembna tudi sedanja oznaka 125 kot odskočna deska za prihodnost in tudi vrnitev tistih boljših turnirjev.

Turnir se bo začel v ponedeljek, jutrišnje popoldne prinaša žreb s predstavitvijo vodilnih igralk, med katerimi bo prva nosilka Chloe Paquet (97. na lestvici WTA), po ratingu ji sledi vodilna srbska igralka Olga Danilović (110.). Temnolasa hčerka nekdanjega košarkarskega asa Predraga Danilovića je pri nas večkrat pod posebnim drobnogledom tudi kot dekle kapetana nogometne reprezentance Jana Oblaka.

Kaja se je začasno umaknila

Seveda pa so na turnirju pri nas vselej v središču pozornosti slovenske teniške igralke, v zadnjem obdobju kajpak Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Tokrat ju ne bo med udeleženkami tivolskega turnirja, kar glede na dogodke zadnjih mesecev ne preseneča. Slednja je po poškodbah in menjavah trenerja daleč od ravni, na kateri je bila pred denimo tremi leti in takrat uvrstitvi v polfinale Roland-Garrosa, Kaja se je začasno umaknila od tekmovalne karavane. Zdaj spet trenira, kot je napovedala, bo v ponedeljek obiskala Tivoli in spodbujala rojakinje, med katerimi so tri v glavnem žrebu: Veronika Erjavec (207. na WTA), Živa Falkner (563.) in Ela Nala Milić (756.).

Veronika Erjavec bo v Ljubljani najvišje postavljena slovenska igralka. FOTO: Jože Suhadolnik

Novembra bo v Velenju živahno, zdaj pa je naša naloga turnir v Ljubljani.

Sicer pa bo naslednji veliki izziv za naša dekleta po tem turnirskem v Ljubljani nato čez dva meseca nova reprezentančna preizkušnja za pokal Billie Jean King, in sicer v Velenju proti Nizozemkam. Takrat bo na igrišču, če bo le jeseni prestala načrtovan trening, Juvanova, načeloma je udeležbo potrdila tudi Zidanškova. Z izkušnjami teh dveh igralk bi se slovenske delnice v hipu zvišale.

»Seveda se veselimo tekmovalnega in organizacijskega izziva v Velenju, kjer smo že pred dvema letoma imeli odmevno tekmo proti Kitajkam, pa nam je zdaj vse skupaj glede priprave na ta dogodek lažje. Bomo pa bolj temeljito začeli razmišljati o tej reprezentančni tekmi po tem turnirju WTA. Slednji je zdaj naša poglavitna naloga,« nam je včeraj med sklepnimi pripravami za prihajajoči dogodek v Tivoliju dejala Tea Starc, direktorica turnirja. In pogledala v nebo. Njena želja, da bi se v prihodnjih dneh dež usmilil teniških igralk, je povsem razumljiva.