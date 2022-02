Tigrice sanjajo o sklepnem turnirju

Krim Mercator je sezono lige prvakinj v rokometu začel z bridkim porazom na Švedskem, prav proti Sävehofu pa si je v zadnjem krogu rednega dela zagotovil napredovanje v izločilne boje. V Stožicah je zmagal z 32:18 (12:9; Tjaša Stanko 8, Katarina Krpež Šlezak 6, Alja Varagić 5; Barbara Arenhart 14 obramb). Pomembno vlogo v trenutkih, ko so se Ljubljančanke odlepile od neposrednih tekmic za šesto mesto v skupini B, je odigrala najbolj zveneča okrepitev Andrea Lekić, ki verjame, da Krim še ni rekel zadnje besede. Vrača se Andrea Lekić, vrača se Krim, bi lahko rekli po tekmi za biti ali ne biti, v katerem so krimovke pokazale moč in se oddolžile Skandinavkam za jesensko zaušnico. »Sezone nismo dobro odprle, a sistem je takšen, da nam omogoča upanje, da lahko naredimo še vsaj en korak več,« je odleglo Lekićevi, ki je imela težave s poškodbami, vendar se je pravočasno vrnila in kaže dvig forme. Pred Krimom je zdaj repasaž za četrtfinale, v dveh tekmah (26. marca v Stožicah in 2. aprila v Budimpešti) se bo pomeril s Ferenvarosem, zmagovalec se bo boril za sklepni turnir prav tako v madžarskem glavnem mestu. »Pred nami je zanimiv izziv, rada igram proti Ferencvarosu, imamo dobre izkušnje in mi ustreza. Čestitke moji ekipi in vsem navijačem, ki so nas prišli podpret v tako pomembnem trenutku,« je bila z vzdušjem zadovoljna Beograjčanka, ki je dosegla dva gola in nekaj lepih asistenc.

Uglasile so se

Slovenske prvakinje so začele živčno, borbenost v obrambi je bila na visoki ravni, a v napadu je bil prisoten krč, ki je popustil šele v drugem polčasu. »Stopnjujemo formo, Krim je na dobri poti. Obramba je ključ do vsega in tokrat smo prikazale vrhunsko obrambo, tako se je treba boriti za barve svojega kluba,« je bila na predstavo ponosna Lekićeva, ki vidi prednost Krima v dolgi klopi. Vsaka igralka, ki je prišla v igro, tudi ona, je nekaj dodala: »Gotovo je to zelo pomembno, iz dneva v dan smo bolj samozavestne, ker lahko res računamo na vsako igralko in zaupamo druga drugi.« Lekićeva je nedavno podaljšala pogodbo in Krim se še naprej krepi, v prihodnji sezoni prihaja še vedno ena najboljših desnokrilnih igralk Jovanka Radičević, zato ne bi bila katastrofa, če se letos ne bi izšlo za F4. Projekt je nastavljen dolgoročno. »Načrti Krima so zares visoki in prepričana sem, da bo kmalu spet krojil evropski vrh. Seveda pa ne bi imela nič proti, če bi se to zgodilo že to pomlad. Zdaj imamo skoraj mesec časa, da se pripravimo na Ferencvaros, in če ga premagamo, je vse mogoče,« dodaja srbska veteranka, ki ji očitno ustreza način dela nove trenerke Nataše Derepasko. »Ko sem prišla sem, sem poznala samo Ali (Allison Pineau) in Dragano Cvijić, kolikor je pač bila tukaj. Potrebovale smo čas in zdaj smo prišle do točke, ko smo se uglasile. Postale smo konstanta in to me navdaja z optimizmom,« še dodaja Lekićeva, ki je ligo prvakinj osvojila leta 2013 z Györom. Na jesen kariere bi jo rada še s »svojim« Krimom.