Težak teden, sladka olimpijska nagrada

Igramo naprej! No, ne mi, temveč slovenski odbojkarji. Ne moremo se enačiti z varovanci selektorja Gheorgheja Creţuja, saj sami na mreži ne bi zmogli blokirati niti muhe. Šalo na stran, Slovenija danes v japonski Fukuoki začenja z igranjem na drugem turnirju letošnje lige narodov. To tekmovanje za sezono 2024 je pomembno za točke na svetovni razpredelnici in s tem uvrstitvijo, ki pelje na olimpijske igre v Pariz.

Slovenska odbojkarska reprezentanca s štirimi zmagami na uvodnem turnirju v turški Antaliji mora le še potrkati na vrata, da bi ji duri romantične francoske metropole odprl prijazen francoski olimpijski gospod s tipično (baskovsko) baretko. Še enkrat šalo na stran. Tekmeci v deželi vzhajajočega sonca so Turčija (danes), Brazilija v petek, v soboto Japonska in Bolgarija (nedelja). Creţujevi fantje so v Fukuoko prispeli neposredno iz Turčije, nekaj dni so vadili tudi v Tokiu.

Slovenski kapetan Tine Urnaut je že visoko na poti v olimpijsko francosko metropolo. FOTO: volleyballworld

6. mesto na svetovni lestvici Mednarodne odbojkarske zveze s tekmo manj zaseda Slovenija.

liga narodov

»Pred nami je težak teden, tega se zavedamo. Začenjamo s Turčijo, s tekmecem, proti kateremu smo na lanskem evropskem prvenstvu bili velik boj, enako na olimpijskih kvalifikacijah. Zatem nas čakata Brazilija in Japonska. Na teh tekmah bosta telesna in psihična pripravljenost zelo pomembni, saj gre za ekipi, ki sta že uvrščeni na olimpijske igre, zato ne bosta čutili pritiska in bosta lahko igrali neobremenjeno,« pravi Romun na slovenski klopi.

Pomemben le cilj

To še ni bilo vse z njegove strani. »Za nas tekmec niti ne sme biti pomemben, pritisk je namreč na vseh dvobojih enak in pripravljeni moramo biti na vsakega nasprotnika. Bolgari pa so zelo mlada ekipa, zelo čustvena, ki se hoče razvijati in pokazati svojo kakovost za prihodnost. Morali bomo razmišljati o vsaki tekmi in žogi posebej ter le o svojem cilju,« je dodal.

Turke, ti v ligi narodov igrajo prvič, ne vodi več nekdanji slovenski selektor Alberto Giuliani, krmilo je prevzel Francoz Cedric Enard. Lani so na evropskem prvenstvu v Bolgariji v osmini finala vodili že z 2:0 v nizih, na koncu je Slovenija vse zasukala za slavje s 3:2. V olimpijskih kvalifikacijah so Creţujevi fantje zmagali s 3:0, a izid po nizih (28:26, 30:28, 25:22) pove vse o trdem boju. Slovenija je s Brazilijo denimo izgubila dvoboj za bronasto odličje na svetovnem prvenstvu leta 2022, z Japonsko v olimpijskih izločilnih bojih v Tokiu. Bolgari so s svojo mlado ekipo že uvodnega dne tekem v Fukuoki kar dobro namučili Poljake, a ravno zaradi mladosti zelo nihali v igri.