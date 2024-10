Tekmovanja v senci škandalov, posredovala tudi policija

V tekmovalnem sporedu sta pozornost svetovne šahovske javnosti v zadnjih dneh pritegnila dva škandala, ki mečeta slabo luč na šport in integriteto tekmovalcev. Prišlo je do odmevnega primera goljufije z uporabo nedovoljene računalniške pomoči, v katero je vpleten eden od vrhunskih igralcev, 22-letni ukrajinski velemojster Kiril Ševčenko, ki sicer nastopa pod romunsko zastavo.

Izključen je bil po dveh krogih nedavno končane španske lige, enega najmočnejših evropskih klubskih tekmovanj, potem ko so organizatorji zbrali precej prepričljive dokaze, da si je pomagal s pametnim telefonom. Tega je imel skritega v straniščnih prostorih, ki jih je med igranjem pogosto obiskoval, in s tem tudi vzbudil sum pri svojih nasprotnikih in sodnikih tekmovanja.

Ševčenko je ob izključitvi s turnirja prejel tudi začasen suspenz s strani Svetovne šahovske federacije, ki velja do obravnave pred disciplinsko komisijo organizacije. Gre za primer enega najmočnejših igralcev, odkritih pri tem neetičnem dejanju, ki očitno predstavlja vse večjo težavo pri poskusih zagotavljanja poštenega tekmovalnega okolja.

Nepričakovan izbruh

Nepričakovan izbruh je zasenčil ameriško državno prvenstvo v Saint Louisu, s katerega je bil izključen eden najmlajših udeležencev, 17-letni Christopher Yoo. Mladenič je po dokaj nesrečnem porazu v petem krogu proti branilcu naslovu in prvemu favoritu turnirja Fabianu Caruani najprej zelo vihravo opravil formalnosti po koncu partije in zapustil igralno mizo, na poti iz dvorane pa je nato povsem neizzvano še fizično napadel 24-letno snemalko. Na kraj dogodka je prišla tudi policija, organizatorji pa so neprimerno reakcijo praktično nemudoma kaznovali z izključitvijo s turnirja in razveljavitvijo rezultatov.

FOTO: Šzs

Črni na potezi. Sevian – Dominguez, Saint Louis 2024 Kako je črni prišel do odločilne prednosti? REŠITEV: Po 1…De1+ 2.Kg2 De2+! 3.Kxh3 Lc8 si je črni zagotovil veliko materialno prednost in je v nadaljevanju brez težav zmagal partijo.

Aktualni teden je sicer ponovno tudi v znamenju ekipnih tekmovanj, v srbski Vrnjački Banji se odvija letošnji evropski klubski pokal v moški in ženski konkurenci. Slovenijo zastopa klub iz prestolnice, Šahovski klub Tajfun Ljubljana, ki z nekaj zvenečimi mednarodnimi okrepitvami ponovno napoveduje boj za najvišja mesta v elitni klubski druščini. Obe ekipi sta uvodne tri dvoboje opravili z odliko in lahko z optimizmom pričakujeta najpomembnejše obračune, po katerih bomo do konca tedna dobili nove zmagovalce in zmagovalke šahovske Lige prvakov.