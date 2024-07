Suzuki jo je mikal, a je ni premamil

V lovu na želeno kolajno v Parizu in nadaljevanje izjemnega 20-letnega olimpijskega niza bosta za slovensko zastopstvo v judu bržkone ključna današnji ponedeljek in jutrišnji torek. Kaja Kajzer se bo poskušala v kategoriji do 57 kg povzpeti stopnico višje kot pred tremi leti v Tokiu, kjer je zasedla nehvaležno 5. mesto, v kategoriji do 63 kg pa v ožji krog favoritinj spada Andreja Leški.

Evropska podprvakinja Kajzerjeva, ki v točkovanju svetovne zveze (IJF) drži 17. mesto, se bo v današnjem uvodnem krogu pomerila z Izraelko Timno Nelson Levy (10.). Kar zadeva medsebojne dvoboje, sta resda izenačeni (4:4), optimizem pa vlivajo zadnji štirje obračuni, ki jih je – vštevši tistega na prejšnjih OI – dobila Kaja. A na drugi strani ne gre prezreti različnih težav, s katerimi se je spopadala 24-letna Ljubljančanka; v zadnjem obdobju jo je, denimo, ovirala poškodba prsta.

Leškijeva, ki tako kot Kajzerjeva trenira pri bežigrajskem klubu, se je za spektakel v francoski metropoli pripravljala bolj ali manj nemoteno. Na OI je sicer naša šampionka, ki je lani srebrnemu odličju na SP v Dohi dodala še naslov evropske prvakinje v Montpellierju, na letošnjem EP v Zagrebu pa je bila tretja, pripotovala kot sedmouvrščena judoistka na svetovni lestvici.

Motor ostal v garaži

Žreb ji je za prvo tekmico namenil Gruzinko Eter Askilašvili, od katere je bila boljša v obeh dosedanjih dvobojih. S svojim izhodiščem je 27-letna Koprčanka zadovoljna. »Kvalifikacije so se mi izšle dobro in zadovoljna sem, da sem med prvo osmerico. To pomeni, da se bom v uvodnih krogih izognila nosilkam, so pa tudi med nepostavljenimi tekmovalkami zelo neugodne borke,« je pojasnila Leškijeva, ki bo jutri prestala ognjeni krst na največji športni prireditvi. V Tokiu 2021, kjer je v finalu polsrednje kategorije Tino Trstenjak ustavila Francozinja Clarisse Agbegnenou, je sodelovala »le« kot partnerica za sparing.

Hitro slovo Maruše Od šesterice slovenskih judoistov se je pariškemu občinstvu prva predstavila Maruša Štangar (do 48 kg), ki je morala v uvodnem krogu priznati premoč Srbkinji Milici Nikolić; ta je nato izgubila s Španko Lauro Martinez Abelenda.

Andreja ne dvomi, da lahko nadaljuje tradicijo slovenskih uspehov na OI. Kakor je razložila, je šlo v zadnjem obdobju bolj ali manj vse po načrtih. Kot glavno favoritinjo je izpostavila domačo zvezdnico in branilko lovorike Agbegnenoujevo, na drugo mesto pa je (z nasmeškom) uvrstila sebe. Resno računa tudi z vodilno na svetovni lestvici, Nizozemko Joanne van Lieshout, in Japonko Miku Takaiči. »Med najboljšo osmerico smo vse približno tam, tam, med njimi pa smo štiri sposobne osvojiti zlato kolajno,« je ocenila judoistka Bežigrada, ki je prav vse podredila čimboljšemu nastopu v Parizu. Ker ničesar ni želela prepustiti naključju, je tudi svoj motor suzuki SV650S pustila v garaži.

»Čeprav me je večkrat zamikalo, da bi se z njim nekam odpeljala, letos še nisem prevozila niti kilometra. Zavoljo OI pač ničesar nisem želela tvegati,« je še dejala Leškijeva, ki si je baterije po napornih treningih polnila predvsem s sprehodi v naravi.