Slovenski rokometaši premagali Japonce, so že v četrtfinalu (FOTO)

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v 4. krogu skupinskega dela poletnih olimpijskih iger v Parizu premagala Japonsko z 29:28 (15:15) in se uvrstila v četrtfinale. Slovenija je pred tem ugnala še Hrvaško in Švedsko ter izgubila proti Španiji, v nedeljo pa jo čaka še tekma proti Nemčiji, ki se bo pričela ob 14. uri.

V slovenski reprezentanci je na današnji tekmi blestel Aleks Vlah s 14 goli, drugi najbolj učinkovit slovenski rokometaš pa je bil Dean Bombač s štirimi zadetki.

FOTO: Damien Meyer Afp

FOTO: Damien Meyer Afp

Po štirih tekmah sta na vrhu skupine A Nemčija in Slovenija, ki sta zbrali po šest točk. Obe reprezentanci sta si že izborili nastop v četrtfinalu. Švedska, Španija in Hrvaška imajo po štiri točke, Japonska pa je brez njih.

Pari nedeljskega zadnjega kroga so Švedska - Japonska (9.00), Nemčija - Slovenija (14.00) in Španija - Hrvaška (21.00).

Najboljše štiri izbrane vrste iz skupine A se bodo preselile v Lille, kjer jih na stadionu Pierre Mauroy med 7. in 11. avgustom čakajo izločilne tekme z najboljšimi štirimi iz skupine B. V tej skupini sta se Danska in Norveška že uvrstili med osem, za preostali dve vozovnici pa kandidirajo Egipt, Francija in Madžarska, medtem ko Argentina nima več možnosti za četrtfinale.