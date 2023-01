Slovenski rokometaši po Savdijcih na kolena položili še Poljake (FOTO)

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v drugem krogu svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem v Katovicah premagala Poljsko z 32:23 (17:11). Slovenija bo zadnjo tekmo v skupini B igrala v ponedeljek, ko se bo ob 18. uri pomerila s Francijo.

Slovenski rokometaši so dosegli drugo zmago v skupinskem delu. Po uvodni nad Savdijci so na današnjem obračunu z zrelo, odgovorno in pretkano predstavo pred 10.000 gledalci na kolena položili še sogostitelje letošnjega mundiala. Po drugi zmagi niso le potrdili svojega nastopa v glavnem delu tekmovanja v Krakovu, temveč so se pripeljali v položaj za uvrstitev v četrtfinale.

V slovenski reprezentanci je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Jure Dolenec s sedmimi goli. Aleks Vlah je dosegel šest, Blaž Janc pa pet zadetkov.

Izbrance slovenskega selektorja Uroša Zormana po dnevu premora v ponedeljek, 16. januarja, ob 18. uri čaka obračun proti šestkratnim svetovnim prvakom iz Francije, ki so tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu med glavnimi kandidati za zlato odličje.

Po dveh tekmah v skupini B sta v vodstvu Slovenija in Francija s po štirimi točkami, Poljska in Savdska Arabija pa sta brez njih. Slovenija in Francija sta si že izborili nastop v glavnem delu tekmovanja, tretji udeleženec pa bo zna po obračunu med Poljsko in Savdsko Arabijo.

Najboljše tri izbrane vrste se bodo med 18. in 22. januarjem v Krakovu pomerile z najboljšimi tremi iz skupine A. Po dveh tekmah najbolje kaže Španiji, ki je zbrala štiri točke, Črna gora in Iran jih imata po dve, Čile pa je brez točk.

