Slovenske košarkarice končale veliko prej, kot so pričakovale

Slovenske košarkarice so evropsko prvenstvo v Ljubljani končale veliko prej, kot so pričakovale. S tremi porazi so zasedle zadnje mesto v skupini C; danes so morale premoč priznati še Franciji, ki je bila boljša s 73:68 (15:14, 36:39, 54:51).

Za Slovenijo je bilo to najslabše evropsko prvenstvo doslej. Na prejšnjih treh je venomer dosegla vsaj eno zmago, tokrat pa je izgubila proti Veliki Britaniji, Nemčiji in Franciji.

Slednja je zasedla prvo mesto v skupini in se neposredno uvrstila v četrtfinale, ki bo v četrtek, Nemke in Britanke pa bodo v torek igrale kvalifikacije za četrtfinale.

Najboljše strelke Slovenije so bile Eva Lisec s 16 točkami, Teja Oblak s 13 in Zala Friškovec, ki jih je dosegla 12.