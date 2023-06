Slovenija domači eurobasket začela s porazom

Košarkarice Slovenije so v uvodnem nastopu na evropskem prvenstvu v Ljubljani izgubile proti Veliki Britaniji z 71:76 (23:11, 38:33, 60:56). Že jutri jih čaka nova preizkušnja; ob 18. uri se bodo v Stožicah pomerile z Nemčijo.

Slovenske košarkarice so prikazale borbeno igro, v prvem polčasu so vodile že za 18 točk, a so bile v zaključku tekme proti fizično močnejšim in višjim igralkam iz Velike Britanije za korak prekratke. Najboljša strelka Slovenije je bila Teja Oblak s 25 točkami, 15 jih je dosegla Zala Friškovec, 14 pa Eva Lisec.

Le najboljše reprezentance iz štirih skupin - dve potekata v Stožicah, dve pa v Tel Avivu v Izraelu - se bodo neposredno uvrstile v četrtfinale, drugo in tretjeuvrščene pa bodo igrale repešaž za uvrstitev med osem ekip v Evropi. Zadnje ekipe v skupinah se bodo poslovile po treh tekmah.

Nemčija se bo v današnji večerni tekmi v Stožicah pomerila s Francijo, ki sodi med favorite za najvišja mesta na 39. eurobasketu, ki se bo v Ljubljani končalo 25. junija.