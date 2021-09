Slovenci si bomo grizli nohte, za Rogliča odločilna dneva

Pred kolesarji na španskem krogu je še pet etap. Prva ključna je lahko že danes, saj udeležence čakajo trije izjemni vzponi, vključno z legendarnim na Lagos de Covadonga.



Najprej kolesarje čaka Alto de Hortiguera, 5,3-kilometrski vzpon s povprečnim naklonom 4,7 odstotka. Sledi Collada Llomena s 7,6 kilometrov dolgim vzponom s povprečjem 9,3 odstotka in odseki s 14-odstotnim naklonom, za konec pa pride na vrsto še 12,5-kilometrski vzpon na Lagos de Covadonga, ki vključuje dele z 18-odstotnim naklonom.



V skupni razvrstitvi ima Norvežan Odd Christian Eiking 54 sekund prednosti pred Francozom Guillaumom Martinom in minuto ter 36 sekund pred Primožem Rogličem.

V četrtek na vrsti dragulj

Po izjemno zahtevni današnji etapi je v četrtek na sporedu še kraljevska etapa z novimi tremi vzponi in zaključkom na Alto D'El Gamoniteiru, ki so ga organizatorji poimenovali dragulj 76. dirke po Španiji. Gre za 15-kilometrski vzpon s povprečnim 10-odstotnim naklonom. Pred tem bodo morali udeleženci prečkali San Lorenzo (9,9 km, 8,6-odstotni naklon), La Cobertorio (7,9 km, 8,6-odstotni naklon) in El Cordal (12,2 km, 3,8-odstotni naklon).



Dirka po Španiji se bo končala v nedeljo (pred tem udeležence čakata še dve relativno gorski etapi, a manj zahtevni kot prejšnji dve) s 33,7 kilometra dolgim kronometrom. Prva polovica je stalni vzpon, sledi nekaj kilometrov spusta, nato pa tehnično izpeljan zaključek z naklonom, ki bi moral ustrezati Rogliču.

