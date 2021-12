Slab dan vzel derbi za četrtfinale

Veliko prepoceni so slovenske rokometašice zapravile možnost nastopa v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Španiji. Breme vloge favoritinj proti Poljakinjam je bilo pretežko za izbranke Dragana Adžića, ki so izgubile s 26:27 (13:12). Današnja tekma s Srbijo z bivšim selektorjem Urošem Bregarjem bo bolj prestižnega značaja.

Če bi Slovenke zaigrale s takšno vnemo kot proti Črni gori in Rusiji, jim Poljakinje, ki so prej ugnale le Kamerunke, prav gotovo ne bi bile kos. A je nesrečni neodločeni izid z olimpijskimi podprvakinjami bivše krimovke Ljudmile Bodnjeve pustil posledice, kar se je pokazalo že na začetku, ko so Poljakinje ušle na 9:5. Toda nato so se naša dekleta zbudila, strnila obrambo in tekmicam za dobrih 11 minut zaklenila vrata, z delnim izidom 7:0 pa si priigrala tri gole naskoka. Ko je že kazalo, da bodo slovensko barko varno pripeljale v luko, pa jim je v drugem polčasu zmanjkalo vetra v jadrih. Le kapetanka Ana Gros je še grizla naprej, a vse bolj je igra postajala njena simultanka, kar je bila voda na mlin raznovrstnejšim tekmicam, ki jih je gnala želja po prvi resni zmagi. To so si zagotovile že nekaj minut pred koncem s prednostjo s 26:23.

Počasi se nas loteva utrujenost, posledica sta bili nekoliko slabša realizacija strelov in raven agresivnosti v obrambi.

Grosova je dosegla osem golov, a za to porabila 15 žog. »Vse smo dale od sebe, ampak igra nam ni stekla, zgrešile smo preveč strelov, naša obramba pa ni bila agresivna kot na prejšnjih tekmah. Na koncu nam je zmanjkalo tudi moči za preobrat,« je izjavila kapetanka. Zlasti Nina Zulić (strel 3:8) in Tjaša Stanko (3:9) nista imeli naravnane desnice.

V četrtfinale bosta iz skupine I napredovali Francija in Rusija, Slovenke bodo 25. mundial sklenile danes ob 18. uri, ko se bodo v Granollersu s Srbijo udarile za tretje mesto, kar bi jim lahko prineslo končno 9. mesto. To bi bila najboljša uvrstitev po SP 2003 na Hrvaškem, ko so bile pod vodstvom Marte Bon osme, in dobra popotnica v naslednje veliko tekmovanje, domače evropsko prvenstvo čez manj kot leto dni, ko uvrstitev v izločilne boje ne bo več bonus, temveč obveza.

Dragocena izkušnja

Adžić, ki mu gre priznati, da je naredil korak naprej, po porazu ni deloval preveč razočaran in je s širokim nasmehom čestital Alji Varagić za 31. rojstni dan. »Dekletom sem dejal, da bo ta tekma težja kot proti Rusiji. Tudi ta nam je prinesla dragoceno izkušnjo. Počasi se nas loteva utrujenost, posledica sta bili nekoliko slabša realizacija strelov in raven agresivnosti v obrambi,« se je z razpletom sprijaznil Črnogorec, ki je priznal, da še ni povsem spoznal vseh slovenskih igralk, zato mu bo prav prišla vzpostavitev reprezentance B, ki bo prihodnje leto nastopila na sredozemskih igrah. Morda bo za domače EP dobil še katero igralko, kakršni sta bili slovenski odkritji tega SP Petra Kramar in Tija Gomilar Zickero.