Seštevki ne spremenijo ničesar

Argentina, Kuba, Italija, Srbija. Pa še poleg Poljska, Turčija, Bolgarija in ... Slovenija. Že če bi šlo za žensko odbojko, bi bil to spektakel brez primere, tako pa, ker je enakopravnost med spoloma, bo tudi moški odbojkarski turnir v Ljubljani v okviru lige narodov spektakel brez primere. S prvimi štirimi naštetimi državami se bodo pomerili Slovenci, ti so na uvodnih dveh turnirjih v Turčiji in na Japonskem vknjižili sedem zmag in poraz, enak izkupiček ima sovodilna Italija.

Obe sta tudi najvišje uvrščeni na razpredelnici Mednarodne odbojkarske zveze (Italija 2., Slovenija 6.), ki še nista bili uvrščeni na letošnje olimpijske igre v Parizu. To se je zdaj spremenilo, in v dvorani Stožice se igrajoče pričakuje dokončno žigosanje olimpijskega potnega lista slovenskih odbojkarjev. Med njimi bo v vlogi podajalca spet pomembno vlogo imel Gregor Ropret.

Liga Narodov Tretji Turnir

»Kljub vsem seštevkom, da smo torej že uvrščeni na olimpijske igre, nam to ne spremeni ničesar. Tukaj smo, da igramo tekmo za tekmo, in skušamo vsako zmagati. Vemo, da je pomembna tudi končna uvrstitev. Argentina je absolutno zelo zelo kakovostna reprezentanca, ima enega od najboljših podajalcev na svetu, tehnično so izjemno dobri. Pričakujem zelo podobno tekmo kot proti Japonski, ne bo nam lahko, morali bomo res dobro servirati, tako kot smo na prvih dveh turnirjih. Če bomo igrali na svoji ravni, menim, da se lahko nadejamo dobre tekme,« je uvodoma dejal Ropret. »Kubanci so bili vedno telesno ena od bolj prevladujočih ekip, izjemni skakalci in atleti, proti njim je še posebej treba igrati pametno. Čuvati se njihovega visokega bloka in pa potem biti tehnično boljši, iskati svoje priložnosti, skušati jih čim dlje držati v igri. Že na uvodnih turnirjih so pokazali, da so z vsemi najboljšimi prišli iskati uvrstitev na olimpijske igre.«

Najboljši Italijani na počitek

Italija pa je v Ljubljano prišla z ošibljeno ekipo. »Italijani so edini, ki so turnir vzeli, ne bomo rekli z levo roko, temveč bodo spočili tiste najboljše, da bodo do konca zdržali zaključni turnir osmerice lige narodov v Lodzu in olimpijske igre. A kljub vsemu so zelo izkušena reprezentanca, tudi na klopi imajo nekaj izjemnih imen, vsi igrajo v najmočnejši italijanski ligi, tudi proti njim bo zelo zelo težko. Je pa res, da bo nekoliko lažje, saj ni nosilcev igre, tudi tukaj bomo iskali svojo priložnost, da odnesemo čim več točk za svetovno lestvico,« je analiziral slovenski organizator igre. »Zadnja tekma s Srbijo bo prava poslastica, zna se zgoditi, da bo za Srbijo to tekma turnirja, biti ali ne biti za uvrstitev na olimpijske igre. Večje motivacije od tega ne morejo imeti, sami pa smo doma, to bo zadnja tekma pred upam kar se da polnimi Stožicami,« je sklenil Gregor Ropret.