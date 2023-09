Šeško navdušil: poglejte, kako je zabil dva pomembna gola v prvi nemški ligi (VIDEO)

Nogometaši Leipziga so v zadnji tekmi 3. kroga nemške lige v gosteh premagali berlinski Union s 3:0. Junak tekme je bil slovenski reprezentant Benjamin Šeško, ki je dosegel dva gola (85. in 87. minuta), čeprav je v igro vstopil šele v 75. minuti. Kevin Kampl je odigral celo tekmo za ekipo s Saške.

Union tako ni več med neporaženimi ekipami v ligi, pa tudi ne več med tistimi, ki imajo poln izkupiček, to sta zdaj le še vodilna Bayer Leverkusen in Bayern.

Terenska premoč Leipziga

Berlinčani so v prvi tekmi nove sezone, v kateri sta se pomerila dva nemška udeleženca lige prvakov, doživeli prvi poraz. Leipzig je imel vseskozi terensko premoč, ki je bila še očitnejša po rdečem kartonu pri domačih, ki ga je dobil Kevin Volland v 64. minuti. Že pred tem je za goste v 51. v polno zadel Xavi Simons. A pravi finiš za sladokusce je sledil ob koncu dvoboja. Šeško je začel na klopi, v igro vstopil v 75. minuti in potreboval le deset minut za prvi zadetek v bundesligi. Ko se slavje po njegovem prvencu pri gostih še ni poleglo, pa je mladi slovenski reprezentant udaril še drugič in v 87. minuti dokončno zapečatil usodo Berlinčanov.

Zaradi svoje višine ima odlične predispozicije za igro z glavo. FOTO: Lisi Niesner Reuters

Po zmagi ima zdaj Leipzig šest točk in se je povzpel na četrto mesto na lestvici ter ob enakem številu točk prehitel Union. V drugi današnji tekmi sta se Eintracht in Köln razšla z 1:1.

Že v soboto je Bayern dosegel še tretjo zmago, z 2:1 je v gosteh premagal Borussio Mönchengladbach. Bayer iz Leverkusna je prav tako dosegel tretjo zmago, izid proti Darmstadtu je bil na koncu 5:1. Stuttgart je bil s 5:0 boljši od Freiburga, Hoffenheim je s 3:1 premagal Wolfsburg. Že v petek pa se je na domači tekmi opekla Borussia Dortmund, ki je le remizirala proti Heidenheimu (2:2).