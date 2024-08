Rogliču ni treba hiteti

Primožu Rogliču bomo privoščili popoln počitek, so iz njegove ekipe Red Bull Bora Hansgrohe sporočili ob poizvedbi, ali bo, kot je to običajno ob dnevih premora na tritedenskih kolesarskih dirkah, za nekaj minut na voljo novinarjem. Po tem, kar je skupaj s tekmeci prestal v minulih devetih dneh, je to tudi razumljivo. Tako zahtevne dirke, kot je letošnja Vuelta, morda nismo spremljali še nikoli. V prvem tednu pa smo Rogliča videli, kako je zmagoval, in tudi, kako se je reševal iz težav, kljub katerim ostaja v boju za rdečo majico v Madridu.

Dve etapni zmagi, dva dneva v rdeči majici, en dan v pikčasti in 2. mesto v skupni razvrstitvi z zaostankom 3:53 za vodilnim Benom O'Connorjem (Decathlon Ag2r) je bilanca 34-letnega Kisovčana v prvem tednu 79. Vuelte. Ta je z ekstremno traso z več kot 61.000 višinskimi metri, še posebej pa s temperaturami tudi nad 40 stopinj Celzija, ki so v Andaluziji vladale ves teden, dodobra izčrpala vse udeležence, kolesarje in njihove spremljevalce.

»Tako težke tritedenske dirke že dolgo ni bilo, če je sploh že kdaj bila. Ne gre za dolge klance kot na Giru ali Touru, temveč strme vzpone po ozkih cestah, ki jim sledijo tehnično zelo zahtevni spusti. Vse je naravnano tako, da mora kolesar pokazati obilo moči in znanja,« o zahtevnosti letošnjega španskega izziva pravi trikratni olimpijec Bojan Ropret, ki sta ga doslej navdušila tako Roglič kot njegova ekipa, čeprav je bila ta deležna številnih kritik predvsem po 6. etapi, v kateri si je O'Connor prikolesaril skoraj pet minut prednosti na vrhu skupnega seštevka.

Yates bo čutil posledice

Ropreta Rogličeva kriza v 9. etapi v Sierri Nevadi ne skrbi preveč.»Ne vem, v kakšen stanju je bil, a ni bil videti slabo. Če bi bil njihov šef, bi kolesarjem Red Bulla rekel, naj vozijo, kot so. Drugim so dopustili, da pokažejo, kako močni so. Predstava Adama Yatesa v 9. etapi je bila brez dvoma izjemna, a posledice bo občutil čez tri ali štiri dni, zanjo je porabil toliko energije, da si ne bo opomogel v enem dnevu. Vse to je voda na Primožev mlin,« je tekmece premeril Ropret.

Kaj pa O'Connor, ki še vodi s skoraj štirimi minutami prednosti? »Dober je in iz leta v leto boljši, vendar še vedno ni dorasel temu, da bi do konca pariral Primožu. Precej slabšo ekipo ima, če bodo morali njegovi pomočniki trdo delati, bodo omagali daleč pred ciljem. Ko bo ostal sam in ga bodo začeli napadati, bo stežka zdržal,« možnosti 28-letnega Avstralca ocenjuje 67-letni kranjski strokovnjak, tudi trener najboljšega slovenskega sprinterja Luke Mezgeca.

»Primož mora ta teden izkoristiti vsaj tri priložnosti, čakati in na koncu v klanec preizkusiti, v kakšnem stanju so tekmeci. Nato bo imel tudi zadnji teden dve priložnosti v gorah in še sklepno vožnjo na kronometer, v kateri je hitrejši od vseh neposrednih tekmecev za rdečo majico. Ni potrebe po paniki, ni mu treba hiteti, izbezati mora konkurenco, naj pokaže, kaj zmore,« je Ropret optimističen pred nadaljevanjem, v katerem bo vročina popustila, saj se je karavana preselila v Galicijo, na 10 do 15 stopinj Celzija hladnejši sever Španije.