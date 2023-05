Roglič proti najmočnejšemu Ineosu

Za kolesarji na 106. Giru ni običajen dan premora po napornem uvodnem tednu. V karavani so še premlevali novico, ki jo je pretresla večer prej – zaradi okužbe s covidom-19 je odstopil nosilec rožnate majice Remco Evenepoel (Soudal Quick Step). Pokonci so skočili tudi teoretiki zarot vseh vrst. Kot običajno brez materialne podlage. Dejstvo je le, da belgijskega zvezdnika ni več na rožnati dirki, na kateri se Primož Roglič (Jumbo Visma) podaja v doslej najtesnejši boj za zmago.

Tisti, ki v Evenepoelovemu odhodu vidijo veliko zaroto prirediteljev dirke, Svetovne kolesarske zveze ali koga drugega, najbrž niso na tekočem s tem, da covidna pravila, ob katerih so organizatorji kolesarje z dirk izločali zaradi pozitivnih testov, ne veljajo več. Ekipe opravljajo interna testiranja, rezultatov ni treba sporočati nikomur, odločitve o nadaljevanju dirke so v rokah ekip. Gre za ohranjanje zdravja in preprečevanje širjenja okužb, ki moštvu svetovne serije lahko pokvarijo ne le trenutno dirko, temveč tudi druge sezonske načrte. Če bi bolezen pri komu pustila dolgoročnejše posledice, bi bilo lahko zanj konec tudi kariernih ambicij.

Zato ni smel več dirkati Evenepoel, šesti kolesar, ki je zaradi okužbe moral zapustiti letošnji Giro. Zaradi tega nekateri s prsti kažejo na prireditelje, ki spet uvajajo obvezno nošenje mask na območjih, kjer lahko pride do stika s tekmovalci. Sicer pa je 23-letni svetovni prvak šele treji kolesar, ki je Giro zapustil v rožnati majici. Leta 1969 so zaradi spornega dopinškega primera (pozneje so ga oprostili kazni) izločili vodilnega Eddyja Merckxa, leta 1999 zaradi previsokega hematokrita Marca Pantanija.

Še 37.000 višinskih metrov

Pri slednjem je bila ob njegovem odhodu po 19. etapi dirka praktično že odločena, zdaj še zdaleč ni. Novi vodilni je Geraint Thomas (Ineos), ki ima le dve sekundi naskoka pred Rogličem in pet pred Taom Geogheganom Hartom (Ineos). V zgodovini Gira po prvih devetih etapah vodilni trije še nikoli niso bili tako blizu skupaj.

Najmočnejši kolesar in prvi favorit je slovenski zvezdnik, zmagovalec treh Vuelt, zadnje leta 2021, vendar tudi najnevarnejša tekmeca nista brez tovrstnih izkušenj. Thomas je dobil Tour 2018, Geoghegan Hart Giro 2020, za nameček skupaj dirkata v daleč najmočnejši ekipi na dirki, za katero je že skoraj polovica etap, a šele dobra četrtina višinskih metrov.

Od začetnih 51.000 jih je ostalo še 37.000, vštevši še tri etape z več kot 5000 višinskimi metri in dvema z več kot 4000 višinskimi metri. Za piko na i bo še gorska vožnja na čas na Svete Višarje z »le« 1070 višinci. Roglič že ve, zakaj je v uvodnem tednu hranil moč.