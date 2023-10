Roglič jumbovce zapušča v šampionskem slogu

Kolesarski svet se še naprej vrti okoli najboljših Slovencev. V središču pozornosti je predvsem Primož Roglič, ki je v velikem slogu dobil dvoboj s Tadejem Pogačarjem na dirki po Emiliji, pred tem pa najavil, da po osmih sezonah zapušča Jumbo Vismo. Manjka še odgovor o njegovem novem delodajalcu, ki naj bi ga 33-letni Zasavec razkril po sobotni dirki po Lombardiji.

Najprej k dirkaškemu delu, ki je potrdil, da Roglič svojo najuspešnejšo sezono doslej končuje vrhunsko pripravljen. »Rad zmagujem, dirko po Emiliji z ikoničnim vzponom na San Luco pa obožujem. Na dirki po Lombardiji iz različnih razlogov še nisem bil blizu uspeha, četudi sem zmagoval na dirkah pred njo, vendar bom šel zaradi tega rezultata bolj sproščen na Start,« je Rogla dejal po svojem 15. letošnjem zmagoslavnem telemarku, ki si ga je prikolesaril s silovitim napadom 200 m pred ciljem.

80. zmaga

To je bila že 80. zmaga v izjemni karieri nekdanjega smučarskega skakalca, ki je postal pionir slovenskega vzpona na svetovni kolesarski vrh in zaščitni znak nizozemske ekipe Jumbo Visma, v dresu katere je navdušil strokovnjake doma in po svetu. »Zelo mi je všeč, ker malo govori in veliko zmaguje. Ima pravi značaj, ki ga je pokazal predvsem ob porazih. Je velik šampion,« je v komentarju za Gazzetto dello Sport o Rogliču zapisal nekdanji italijanski profesionalec in selektor Davide Cassani.

Že jutri bosta slovenska asa spet skupaj na Startu dirke Tre Valli Varesine, v soboto bo veliki finale na dirki po Lombardiji, na kateri bo Pogačar lovil tretjo zaporedno zmago, Roglič in Evenepoel prvo. »Dejstvo je, da bomo spremljali eno najlepših in najbolj negotovih dirk po Lombardiji v zadnjih letih,« je še zapisal Cassani.

Remco k Ineosu, Primož k Bori?

Bolj malo je dejstev okoli Rogličevega novega delodajalca in morebitne združitve Jumba Visme, v kateri je zdaj prva violina dvakratni zmagovalec Toura Jonas Vingegaard, z Evenepoelovim moštvom Soudal Quick Step. Iz neuradnih informacij in poročanja medijev po svetu je mogoče sestaviti verjeten razplet.

Roglič naj bi imel na mizi donosno triletno pogodbo, po kateri bi zaslužil od 5,5 do 6 milijonov evrov letno in se po zaslužku približal Pogačarju. Tu naj bi iz igre izpadli vsi, razen Ineosa in Bore Hansgrohe. V kadrovski vrtiljak je treba vključiti še morebitno združitev, o kateri naj bi več vedeli danes. Po pisanju francoskega časnika L'Equipe bi lahko pet minut po njeni uresničitvi Evenepoel postal kolesar Ineosa.

Bo Roglič končal pri nemški Bori Hansgrohe, ki naj bi jo finančno okrepil Red Bull? Na odgovor bo treba počakati še nekaj dni, nekaj pa je jasnega. Tako dobro pripravljen Roglič bo zmagoval pri kateri koli ekipi, četudi bo ta mesec dopolnil 34 let.