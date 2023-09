Roglič je trpel z nasmeškom

Kandidati za zmago na 78. Vuelti so morali na 25,8 km dolgi vožnji na čas delno razkriti svoje karte in zelo močne je v rokah držal Primož Roglič (Jumbo Visma). Slovenski as ni dobil 10. etape, najhitrejši je bil Filippo Ganna (Ineos), je pa proti najnevarnejšemu tekmecu Remcu Evenepoelu (Soudal Quick Step) izgubil le 20 sekund. Presenečenje dneva je bila povprečna predstava šampiona Toura Jonasa Vingegaarda (Jumbo Visma).

Pravega boja za etapno zmago na ravninski trasi v Valladolidu ni bilo, to je bila simultanka dvakratnega svetovnega prvaka Ganne, ki je startal veliko pred najboljšimi v skupnem seštevku ter skozi progo poletel z neulovljivim časom 27:39 in povprečno hitrostjo 56 km/h. Slovenske navijače je bolj zanimal Rogličev boj s tekmeci za končno zmagoslavje 17. septembra v Madridu in pri prvem merjenju vmesnega časa po 12,5 km jim je hitreje začelo biti srce. Roglič je le 10 sekund zaostajal za Ganno ter bil za eno sekundo hitrejši od Evenepoela in 15 od Vingegaarda.

V nadaljevanju je ta troboj dobil aktualni svetovni prvak v kronometru Evenepoel, a proti Rogliču njegova premoč ni bila tako očitna kot na lanski Vuelti in na uvodni vožnji na čas letošnjega Gira. Tokrat sta bila drugouvrščeni Remco (za Ganno je zaostal 16 sekund) in tretjeuvrščeni Roglič 20 sekund narazen, manj kot sekundo na kilometer. To presenetljivo ne velja za Vingegaarda, ki je poldrugi mesec po vesoljski predstavi na kronometru Toura zasedel le 10. mesto. Za Ganno je Danec zaostal 1:18, za Evenepoelom 1:02 in za Rogličem 42 sekund.

Kuss še vedno v vodstvu

Piko na i je vožnji na čas pritisnil Sepp Kuss, ki je bil skoraj tako hiter kot Vingegaard (1:29 za Ganno) in je rdečo majico vodilnega obdržal s prednostjo 26 sekund pred Marcom Solerjem (UAE) in 1:09 pred Evenepoelom. Sledi Roglič, ki za ameriškim moštvenim kolegom zaostaja 1:36 in le 27 za Remcom. Vingegaard je na 7. mestu še 46 sekund za Slovencem.

»Zelo sem trpel, vendar sem zadovoljen z rezultatom, lahko bi bilo precej slabše. Remco je svetovni prvak, vedel sem, da bo zelo hiter, a sem videl, da obračam dobre številke, šel sem na vso moč,« je Roglič povedal o svoji prepričljivi predstavi, po kateri se ni želel postaviti na vrh hierarhije pri Jumbu Vismi, ki ima v njem, Vingegaardu in Kussu tri vroča železa v boju za zmago. »Sepp je tisti, ki mora poskusiti zmagati, še vedno je v rdeči majici,« je Roglič še poudaril z nasmeškom, ki je dal vedeti, da je v Valladolidu vložil zelo trdno kandidaturo za svojo četrto zmago na Vuelti.