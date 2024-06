Razveselili otroški obrazi, zaskrbele poškodbe

Stožice, sončno sobotno popoldne. V ozračju veliko pozitivne energije in obenem prekipevajoče neučakanosti do premiernega nastopa slovenske nogometne reprezentance na euru 2024. Med odštevanjem do te nedelje, 16. junija v Stuttgartu, in tekme z Dansko je bila pred izbranci selektorja Matjaža Keka še pripravljalna preizkušnja z Bolgarijo. Če odštejemo lep pogled na tribune z več kot 11.000 gledalci, med katerimi je bilo veliko otrok, generalka naše izbrane vrste kakšnega posebnega navdušenja ni prinesla. Občutki ob odhodu iz Stožic so bili mešani ...

Hiter pogled na štiri zadnje pripravljalne tekme moštev, ki bodo na prvenstvu v Nemčiji igrala v skupini C, razkrije sledeče: favorizirana Anglija je tako kot kot na euru 2016 – tokrat celo doma – izgubila z Islandijo (0:1), Srbija je presenetljivo prepričljivo pokvarila gostiteljem v Stockholmu slovesnost ob odhodu iz reprezentance Zlatana Ibrahimovića (zmagala je s 3:0), tudi Danska je bila zanesljiva z Norveško (3:1), Slovenija pa je Stožicam pomahala v slovo z neodločenim izidom proti Bolgariji (1:1).

Jaka Bijol bo na euru med stebri slovenske obrambe. FOTO: Blaž Samec

O tem, da so pripravljalne tekme pogosto kot dvorezen meč, je jasno že iz davnih časov. Ključne so predvsem za stroko, saj ji lahko tik pred zdajci marsikaj razkrijejo. In tako si je bil Kek, izkušeni mož na slovenski klopi, prav po tej tekmi na jasnem, da sta David Brekalo in Benjamin Šeško (zlasti ob novici o lažji poškodbi našega dragulja iz bundeslige je trepetala vsa nogometna Slovenija) sposobna igrati v tekmovalnem ritmu. Resda je slednji odšel predčasno z igrišča, a njegova mladostna energija z občutkom za pravi »timing« v napadu, s katero je v zadnjih mesecih omrežil privržence Leipziga, je ena tistih zadev, ki botrujejo optimizmu. Tako Keka kot slovenske nogometne javnosti.

11.307 gledalcev se je zbralo na zadnji tekmi slovenske reprezentance pred odhodom v Nemčijo

Mirnega spanca pa ni. Zlasti ob misli, da bi naša izbrana vrsta ostala brez »motorja« odločilnih zmag v kvalifikacijah Petra Stojanovića. Sodeč po selektorjevih besedah sta na euru vprašljiva tudi nastopa Mihe Blažiča in Benjamina Verbiča. Ne bo ju čakal do tistega nedeljskega popoldneva v Stuttgartu, vse uganke si želi rešiti prej.

Kek ni na nogometno sceno padel naključno: najbolj je nase opozoril, ko je pred 14 leti slovenska nogometna izbrana vrsta sploh nazadnje nastopila na velikem tekmovanju, in nato kot režiser velike zgodbe na sosednji Reki. V obeh primerih ni dovoljeval nikakršnih naključij in poizkusov, vselej si je želel imeti v slačilnici ter na igrišču le zdrave in najbolj sposobne.

Zato ni presenetljivo, da je v analizi sobotne predstave proti discipliniranim in dobro postavljenim bolgarskim tekmecem podčrtal nezadovoljstvo glede nekaterih, ki bi morali s poznejšim vstopom na igrišče prinesti svež veter v jadra, pa tega ni bilo. Na dlani je le, da prihod Josipa Iličića vedno znova oživi dogajanje na igrišču in tribunah ter da je ta 36-letni Kranjčan tisti adut za odločilne minute.

Upati pa je še na marsikaj: zanesljivost Jana Oblaka v vratih, manj naivnosti v obrambni vrsti kot v uvodnih minutah sobotne tekme, spet potrjene strelske sposobnosti Andraža Šporarja, ustvarjalnost med obema kazenskima prostoroma, natančnost in hitrost bočnih akterjev ...

Andraž Šporar je bil v soboto edini strelec za Slovenijo. FOTO: Blaž Samec

V tem tednu se bo v osrčju Porenja, med Kölnom in Düsseldorfom, gradila sklepna podoba za euro. Nedelja in tekma z Dansko sta pred vrati.

Matjaž Kek, selektor Slovenije: »Lepo je, ker se nadaljuje niz naše neporaženosti, a nisem zadovoljen, ker nismo zmagali. Sicer pa je zdaj pred nami teden, ko bomo naše moštvo poskusili kar najbolje pripraviti za uvodno tekmo, se ukvarjali z analizo nasprotne ekipe in nadgradili ves ta trening zadnjih dni.«