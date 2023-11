Pregnali bi spomin na leto 2006

O renomeju nogometašev Københavna in Manchester Uniteda ne gre izgubljati besed, na igrišču pa se je razkorak med ekipama v zadnjih letih močno zmanjšal. Pred 14 dnevi so rdeči vragi na Old Traffordu z zvrhano mero sreče odnesli vse tri točke, na gostovanju na stadionu Parken jim bo brez dvoma še težje.

Sezona 2023/24 se za Manchester United nikakor ne odvija po načrtih. Začela se je z javnim sporom Jadona Sancha z vodstvom ekipe in očitanim posilstvom brazilskega zvezdnika Antonyja, nadaljevala z bledimi predstavami, ki so pošteno zamajale stolček stratega Erika Ten Haga.

Danes je drugače

Redke trenutke ekstaze je prinesel zaključek prvega letošnjega medsebojnega dvoboja današnjih tekmecev na Old Traffordu. Andre Onana je v zadnjih sekundah ubranil enajstmetrovko, United pa je s tremi točkami ostal v igri za napredovanje. Tokrat bo zgodba drugačna, igralci Manchestra se vračajo na stadion Parken, na katerem je FC Copenhagen prav proti rdečim vragom 1. novembra 2006 dosegel zgodovinsko prvo zmago v ligi prvakov.

Pred dobrimi 17 leti je bila zmaga Dancev senzacija, danes je drugače. United je konec tedna proti Fulhamu znova v izdihljajih tekme izvlekel celo kožo na krilih kapetana Bruna Fernandesa, ki upa, da bo Manchester vendarle ujel veter v svoja jadra: »Na zmagah moramo začeti graditi in zbrati zalet, o tem ves čas govorimo, a nam še ni uspelo. Upam, da nam bo tokrat. Doma smo imeli težave z njimi in dobro se zavedamo, da bo v gosteh še težje, a nimamo druge možnosti, kot da napademo vse tri točke.« Privrženci angleškega velikana bodo stiskali pesti tudi za Bayern, v primeru svoje zmage in uspeha Bavarcev bi se zavihteli na drugo mesto v skupini A.