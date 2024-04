Pred Pogačarjem kolesarski spektakel

»Po višinskih pripravah sem v dobri formi. Veliko osredotočenosti je bilo že na Giru in Touru, pomembna pa je tudi ta nedelja,« je Tadej Pogačar (UAE) kolesarskim novinarjem z vsega sveta povedal na novinarski konferenci pred dirko Liege–Bastogne–Liege, na kateri bo preizkusil pripravljenost pred svojim krstnim nastopom na dirki po Italiji. A to še zdaleč ne bo »laboratorijski« test, na mokrih in spolzkih ardenskih klancih se bo za zmago udaril s svetovnim prvakom Mathieujem van der Poelom (Alpecin Deceuninck).

»Veselim se ponovnega dirkanja proti Mathieuju. Vendar ne bom gledal le nanj, saj ta dirka nekoliko bolj ustreza lažjim hribolazcem kot nekoliko težjim kolesarjem, kot je Mathieu. Seveda pa on zmore vse. Mislim, da bo odprta dirka s številnimi napadi od daleč,« Pogačar, ki ni dirkal od zmage na dirki po Kataloniji 24. marca, napoveduje spektakel na »stari dami« (La Doyenne), najstarejši enodnevni dirki na svetu, ki so jo prvič priredili leta 1892.

Na tej preizkušnji je leta 2021 slavil svojo prvo od petih spomeniških zmag, a tokrat na 254,5 km dolgo traso s 4266 višinskimi metri prihaja z neporavnanimi računi. Predlani je dirko izpustil zaradi smrti v družini, lani je po izjemni pomladi, v kateri je slavil 12 zmag, veljal za vročega favorita, vendar je po 85 km grdo padel pri hitrosti 70 km/h ter si zlomil roko in zapestje. Ta trenutek je na glavo postavil nadaljevanje njegove sezone, poškodba je prepolovila čas za pripravo za Tour, na katerem je bil dva tedna konkurenčen Jonasu Vingegaardu (Visma Lease a Bike), nato pa se je zlomil.

Ve se, kdo je favorit

Tadeja Pogačarja jutri čaka mrzla in deževna dirka, podobna sredini Valonski puščici, na kateri so številni kolesarji odstopili zaradi podhladitve. Slovenskega asa stavnice izpostavljajo kot izrazitega favorita s kvoto 1,57. Van der Poel je najbližji zasledovalec s kvoto 8, čeprav je prepričljivo dobil dirko po Flandriji in Pariz–Roubaix. Morda je njegove delnice znižala tudi manj prepričljiva predstava na Amstel Gold Race, ki jo je ob zmagi Toma Pidcocka (Ineos) končal na 22. mestu.

Pogačar in van der Poel se izmenjujeta v vodstvu kot najuspešnejša aktivna kolesarja na spomenikih. Nizozemec vodi s 6:5, a se zdi, da je čas za Slovenčev izenačujoči zadetek, ki bi mu prinesel že sedmo letošnjo in 70. zmago v karieri, predvsem pa dodatno samozavest pred startom Gira, 4. maja.