Pred nami je veliki derbi v Ljudskem vrtu, v katerem bo Maribor avtsajder

Dvoboj za prvaka ali nemara četveroboj? To je rdeča nit tega konca tedna v 17. krogu 1. SNL. Vodilno Celje bo že danes poskušal ustaviti in se hkrati vplesti v šampionsko bitko Koper. Olimpijo, ki je v konferenčni ligi v »močvirju« v Stožicah po porazu proti Lillu z 0:2 (Remy Cabella 15., Yusuf Yazici 75.) ostala brez možnosti za napredovanje v izločilni del tekmovanja in je zadnja v skupini A, pa v jutrišnjem velikem derbiju v Ljudskem vrtu Maribor.

Rogaška Slatina: Rogaška – Aluminij (sobota, sodnik Mihael Antić, 13): V domačem taboru je stopnja pripravljenosti na najvišji ravni. Po poldrugem letu so vloge zamenjane. Prej so bili gostje lovci, zdaj so domači.

Domžale: Domžale – Kalcer Radomlje (Dejan Balažic, 15): Prijateljski stisk rok za točko. Zmaga enega ali drugega bi pomenila nadaljevanje prestižne lokalne bitke s povečanimi strastmi tudi zunaj igrišča. Glavna domžalska izzivalca sta res že daleč stran, eden ali dva pa sta zanesljivo še ob Kamniški Bistrici.

Celje: Celje – Koper (Matej Jug, 17.30): Celjani so se pobrali po pokalni zaušnici in potrdili, da imajo kakovost v nogah in glavah. Koprčani so jim prvi od najboljše četverice vzeli dve točki, a glavno opozorilo dvoboja z Bonifike je bilo, da so bili tudi igralno najmanj enakovredni. Damir Krznar in Safet Hadžić imata sloves mehkih trenerjev, Krznarju je lažje, v moštvu že ima šampione, Hadžić pa precej ranjencev in užaljencev.

Ljubljana: Bravo – Mura (nedelja, Alen Bubek,13): Gostje so le zmago oddaljeni od domačih, ti pa bi z njo lahko celo preskočili Mariborčane. Takšno bi lahko bilo izhodišče trenerjev – sodobnejšega domačega Aleša Arnola in starokopitnejšega gosta Vladimirja Vermezovića.

Maribor: Maribor – Olimpija (Aleksandar Matković, 15): Trener Mariborčanov Ante Šimundža je po tihem upal, da bodo bolj konkurenčni boljšim, a realnost je bila kruta. Olimpijina evropska tekma Mariborčanom deloma gre na roko, a ne zaradi velike porabe moči, temveč zaradi statistike, po kateri se bo enkrat ustavilo tudi Ljubljančanom.

Zeljkovićeva Olimpija je osvojila 13 od 15 točk in ni prejela gola. Olimpija je taktično odlična vodena in ima rep ter glavo. Ima več kot enajst igralcev in še veliko rezerve, še posebej v napadu. Admir Bristrić je bil proti Lillu nesporni prvi »udarnik«, zdaj mora biti še prvi »bombarder«. V četrtek sta udarno napadalno trojico dopolnjevala še Nemanja Motika in Marko Brest. Ali drugače, dva dvajsetletnika in en dvaindvajsetletnik.