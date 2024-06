Portugalci za drugo zmago nadigrali Turke, ki so si zabili avtogol

Portugalska nogometna reprezentanca je v tekmi drugega kroga skupine F na evropskem prvenstvu v Dortmundu premagala Turčijo s 3:0 (2:0). Za Portugalce je to druga zmaga na turnirju, s katero so si tudi priigrali nastop v osmini finala. Turki so doživeli prvi poraz.

Obe ekipi sta letošnje EP odprli z zmago, Turki so s 3:1 ugnali Gruzijo, Portugalci pa so se s Čehi kar namučili (2:1). A Portugalci so si z drugo zmago že krog pred koncem skupinskega dela priborili izločilne boje in zmago v skupini, Turki ostajajo pri treh točkah, Čehi in Gruzijci pa so pri eni.

Sedem minut kasneje so si Turki zabili sami. FOTO: Leon Kuegeler Reuters

Odločen uvod v tekmo so Portugalci kronali z golom v 21. minuti, ko jih je v vodstvo popeljal Bernardo Silva. Sedem minut kasneje so si Turki zabili sami, avtogol je dosegel Samet Akaydin, zmago pa je za danes prepričljive Portugalce v 56. minuti potrdil Bruno Fernandes.

Današnja uvodna tekma te skupine med Gruzijo in Češko se je končala z remijem 1:1. Ob 21. uri sledi še tekma skupine E med Belgijo in Romunijo.