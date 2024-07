Pogiju je zmanjkalo dinamita

Tadej Pogačar je v 11. etapi Toura s svojo ekipo UAE pripravil peklenski načrt, ki ga je izpeljal skoraj do popolnosti. A hudič se skriva v podrobnostih, po veliki bitki v Centralnem masivu zmage ni slavil slovenski as, temveč njegov veliki tekmec Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Danec je s tem naznanil, da še zdaleč ni končan boj za rumeno majico, od katere se je po padcu in z nekaj sreče v nesreči še nekoliko oddaljil Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe).

Pogačar je na izjemno zahtevni 211-kilometrski preizkušnji s 4.350 višinskimi metri napadel 31,6 km pred ciljem. Skok je bil dovolj silovit, da je sam ostal v ospredju, s skupnimi močmi sta ga poskušala ujeti Vingegaard in Roglič, še nekoliko za njima je sopihal Remco Evenepoel (Soudal Quick Step).

Pogačar je do vznožja naslednjega vzpona pridrvel z dobre pol minute prednosti pred rojakom in Dancem, ki pa se je dobrih 17 km pred ciljem pognal v lov za njim in za seboj pustil Rogliča. Pogačarjeva prednost se je stopila, a je bilo vseeno pričakovati, da bo v šprintu ugnal Vingegaarda, a tokrat v Pogijevih nogah ni bilo običajnega dinamita. Sprijazniti se je moral z 2. mestom.

Je pa pridobil proti drugima članoma velike četverice, ki sta složno lovila dvojico v ospredju, dokler Roglič na zadnjem spustu ni padel. Imel je dvojno srečo v nesreči. Odnesel jo je brez hujših poškodb, ker je veljalo pravilo nevtralizacije ob padcu v zadnjih treh kilometrih, tudi ni izgubil nič časa v primerjavi z Evenepoelom, čeprav je v cilj prikolesaril pol minute za njim. Pogačar je 30. v karieri oblekel rumeno majico, v kateri zdaj vodi 1:06 pred Evenepoelom, 1:14 pred Vingegaardom in 2:15 pred Rogličem.