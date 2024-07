Pogačar neulovljiv do 15. letošnje etapne zmage (FOTO)

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec četrte etape dirke po Franciji. Na trasi od Pinerola v Italiji do Valloira (139,6 km) v Franciji je na vrhu slovitega prelaza Galibier strl Danca Jonasa Vingegaarda in po sijajnem spustu slavil 12. etapno zmago na rumeni pentlji. Ciljno črto je prečkal 35 sekund pred tekmeci.

Petindvajsetletni Pogačar je napadel dobrih 800 m pred vrhom in ob tem strl Vingegaarda (Visma-Lease a Bike). Na vrhu slovitega Galibiera je imel okoli deset sekund naskoka pred dvakratnim zaporednim zmagovalcem Toura. Sprva se je zdelo, da bo Danec pridobival na spustu, a je nato v tehnično manj zahtevnem delu Pogačar le še stopnjeval ritem, medtem ko je Vingegaard izgubljal.

Ciljno črto je posledično Pogačar prečkal kar 35 sekund pred zasledovalno skupino petih kolesarjev. Drugo mesto je pripadlo Belgijcu Remcu Evenepoelu (Soudal Quick-Step), tretje mesto pa je pripadlo Pogačarjevemu moštvenemu kolegu Juanu Ayusu.

Španec je vzel zadnje štiri bonifikacijske sekunde drugemu Slovencu Primožu Rogliču (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je bil četrti. Roglič na vrhu Galibiera (23 km/5,1 %) ni bil kos rojaku in na koncu petouvrščenemu Vingegaardu, ki sta bila najmočnejša navkreber. Z dobrim spustom pa je omejil škodo in končal etapo v zasledovalni skupini.

V skupnem seštevku si je Pogačar zdaj po vseh vštetih bonifikacijah, delili so jih tudi na vrhu Galibiera, nabral 45 sekund prednosti pred Evenepoelom. Vingegaard je tretji s 50 sekundami zaostanka. Roglič zdaj na petem mestu zaostaja 1:14 minute.

Za Pogačarja je bila to sicer že 12. zmaga v etapah na Touru, skupno pa 78. v karieri. Zgolj letos je slavil že na 15 dirkah.