Osrednji zvezdnik bo ob progi

Tisti, ki tekmujejo v svetovnem pokalu smučarskega teka, so si že dolgo na jasnem: ko napoči druga polovica novembra in z njo tretji ali četrti petek v mesecu, se dvigne zastor nad novo sezono. Za uvod v finski Ruki je vedno znova na sporedu šprint, tudi letos ne bo nič drugače. Ob 10. uri se bo začela sezona, v kateri ne bo velikega tekmovanja, žal pa tudi ne tekaške preizkušnje najvišje ravni na slovenskem snegu.

Roko na srce, na tekme svetovnega pokala v smučarskem teku pri nas širših množic nista pritegnili niti priljubljeni in prepoznavni Petra Majdič in Anamarija Lampič. Kot za stavo pa se je ob predstavah omenjenih dveh tekmovalk na Rogli ter nato še pozneje v planiškem nordijskem centru zataknilo z vremenom, razmere v vetru in dežju so bile vse prej kot prijazne.

Slovenska reprezentanca ima zdaj glavnega zvezdnika ob progi. Trener Ola Vigen Hattestad se kajpak dobro zaveda, da letvica ciljev in pričakovanj še zdaleč ne more biti tako visoko postavljena kot pri njegovi Norveški, toda obenem je tudi napočil čas za korak navzgor, zlasti v izvedbi osrednjih adutov Eve Urevc in Mihe Šimenca. »Vem, tokrat ni svetovnega prvenstva, toda pomembne bodo novoletna turneja, preizkušnje po Severni Ameriki, močno nas zanima skupni seštevek svetovnega pokala. Kmalu bomo dobili odgovore, ali so bile poletne priprave uspešne. Delali smo dobro,« je prepričan ugledni viking, življenjski sopotnik upokojene slovenske reprezentantke Katje Višnar. Pred kratkim nam je dejal, da uživa v Sloveniji, poleti predvsem v hoji po hribih ter skutnih štrukljih v gorskih kočah.

Toda čas oddiha je že davno za njim. Zdaj je napočil čas prve tekme, udarno slovensko ekipo poleg Urevčeve in Šimenca sestavljajo še Anja Mandeljc, Anže Gros, Vili Črv in Miha Ličef.