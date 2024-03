Olimpije še ni pozabil

Nogometaši Brava ne popuščajo, tekmujejo in mešajo štrene najboljšim v 1. SNL. V bitki za Evropo in za tretje mesto dihajo za ovratnik Mariborčanom, Olimpiji pa so tako rekoč zadali usodni udarec pri njenem lovu za Celjem. Za spodrsljaj prvakov (1:1) je bil glavni krivec 22-letni Škofjeločan Jakoslav Stanković, ki se je lani poleti iz Sežane preselil v Spodnjo Šiško.

Jakoslav Stanković sodi v kategorijo hvaležnih nogometašev, ki naj bi jih imel najboljši klub v Ljubljani. To so igralci, ki zapolnjujejo »kvoto« domačih fantov in imajo dodano vrednost. Olimpiji bi ob pomanjkanju slovenskih adutov prišel še kako prav, a ker v Stožicah ni šel skozi zadnje sito, je v mestnem derbiju pokazal zeleno-belim selektorjem, kaj so izpustili iz rok. V tej selektivni zmešnjavi kaže razkriti ozadje, Jakoslav je bil – preden je šel v Sežano – pred tremi leti član Olimpijinega mladinskega moštva, ki je pod trenersko taktirko Gorana Stankovića osvojilo naslov slovenskega prvaka.

»Imel sem tudi nekaj smole. Ko sem že treniral s članskim moštvom in je prišel trenutek, da pokažem, ali sem nared za višjo raven, sem si poškodoval meniskus. Na hitro so me pozabili in sprejel sem ponudbo iz Sežane,« je napadalni zvezni igralec razkril pomembno podrobnost v svojem razvoju, ki ga je lansko leto vrnil v Olimpijino bližino.

»Po koncu jesenskega dela minule sezone je bilo nekaj stikov, potem nič več. Zato sem poleti izbral Bravo in zadel v polno, čeprav se ne bi branil Olimpijine ponudbe,« je dal vedeti, da ga še vleče k zeleno-belim, a tudi priznava, da se imenitno počuti v Spodnji Šiški.

Camoranesi je vsakega igralca želel, da ponudi tisto, kar najbolje obvlada.

Prvi koraki v Puštalu

»Vse mi ustreza, trenerjeva filozofija, način igre, vzdušje ...« je razkril utrip Šiškarjev, pri katerih nad njegovim razvojem bdi še en Škofjeločan, trener Aleš Arnol. Njuno sodelovanje je torej logično. »Ni, ker se prej nisva poznala. Vedel sem, kdo je, toda nikoli se nisva srečala, niti pri Triglavu,« je povedal malo manj znani Škofjeločan, kot je slavni Jan Oblak. A je prav tako začel nogometno pot na igrišču v Puštalu in ne v Frankovem naselju. »Pri 13. letih me je k Triglavu v Kranj zvabil Alen Krcić,« je razkril nadaljevanje razvojne poti, na kateri je imel še enega pomembnega in slavnega moža, Maura Camoranesija.

»Obdobje pri Taboru je bilo, kar zadeva razvoj igralca, nekaj najboljšega možnega. Camoranesi se je veliko pogovarjal z nami, treningi so imeli vselej igralno obliko, vztrajal je pri tem, da veliko in nenehoma tečemo, da smo agresivni po izgubljeni žogi. Od vsakega igralca je želel, da ponudi tisto, kar najbolje obvlada, ni nas omejeval,« je z izbranimi besedami govoril o italijanskem Argentincu, svetovnem prvaku.

V tej sezoni je Jakoslav dosegel že štiri gole in se zasidral v enajsterici Šiškarjev, ki so nepričakovani izzivalci Mariborčanov v bitki za evropsko vozovnico. Vijolični sicer lovijo Olimpijo, toda … »Mi smo bližje Mariborčanom kot oni zeleno-belim. Igramo brez pritiska in razmišljamo pozitivno. Priznam, vsak dan delamo na tem, da bi presenetili,« je bil odkrit mladi nogometaš, ki svojo dosedanjo pot opisuje z naslednjimi zelo sporočilnimi besedami: »Naporno je bilo, še bo, a se splača. Veliko sem se naučil.«