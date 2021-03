Olimpija na premor kot vodilno moštvo lige

Olimpija ni želela v Šiško

Danes še v Novi Gorici Prva liga Telekom Slovenije, 27. krog – Mura : Maribor 0:0; sinoči: Koper – Celje; danes: Gorica – CB24 Tabor (15); 7. aprila: Olimpija – Bravo; vrstni red: Olimpija 50, Maribor 49, Mura 45, Domžale 40, Koper 36, Bravo 34, Tabor 30, Aluminij 27, Celje 26, Gorica 19.

Slovensko nogometno prvenstvo bo gotovo zanimivo in nepredvidljivo vse do zadnjega kroga 19. maja. Napeto je tako v boju za naslov prvaka, v katerem vlada status quo tudi po včerajšnjem derbiju v soboški Fazaneriji, kot v negotovi bitki za obstanek, ki jo lahko danes (15.) dodatno začinijo Goričani z morebitno zmago nad Taborom. To je kar pravšnje izhodišče za premor, v katerem bosta v ospredju reprezentanci A in U21. Nogometna družina pri nas odšteva dneve do zadnjega tedna v marcu, ko bodo na sporedu super dnevi, kakršnih pri nas ne pomnimo. Kako drugače opisati tri tekme evropskega prvenstva do 21 let in spektakularen začetek kvalifikacij članske reprezentance v boju za svetovno prvenstvo v Katarju 2022. Hrvaška v Stožicah in Rusija v Sočiju – to bo zanesljivo izziv par excellence! Prav danes bo razkril karte selektor ekipe U21, jutri bo storil enako še selektor izbrane vrste. Konec tedna sta imela pod drobnogledom učinek kandidatov za reprezentanco doma in na tujem. V 1. SNL ni bilo veliko prometa pred čuvaji mrež. Tudi v soboški Fazaneriji, kjer so igrali derbi 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije, so merilne naprave napadalcev povsem odpovedale. Dovolj zgovoren je podatek, da je najlepšo priložnost za gol Maribora v 76. minuti zapravil, pa seveda ni šlo za stoodstotno priložnost za gol. Dobra novica je, da bo slovensko nogometno prvenstvo očitno izenačeno in zato dramatično vse do konca sezone, kar je gotovo dobrodošlo za navijače in medije.Maribor ni unovčil dejstva, da bo Olimpija igrala mestni derbi z Bravom šele 7. aprila. V Stožicah se namreč že pripravljajo na euro U21 in člansko tekmo s Hrvaško, Olimpija pa po naših informacijah ni želela igrati tekme na ponujeni nadomestni lokaciji v Spodnji Šiški. Zeleno-bele zato čaka naporen ritem po koncu reprezentančne akcije, ko bodo v tednu dni igrali kar trikrat – v soboto (3. 4.) bodo gostovali v Novi Gorici, kjer v zadnjih tekmah ni bilo nikomur lahko, v sredo jih čaka omenjeni Bravo, konec tedna spet nov velik izziv, ko bo Stožice obiskal še Koper. Ne le v bitki za evropske vozovnice, zanimivo bo tudi v boju za obstanek. Pomembne tri točke si je pripisal Aluminij, ki je v kidriškem gozdu spravil na kolena uspešnico drugega dela sezone Domžale. Edini gol je zabilže v 18. minuti, potem ko je izkoristil podajoin nato še zadnjo asistenco– 1:0! Lahko bi se razpletlo tudi drugače, Domžalčani so namreč pozneje močno pritisnili, nanizali več (pol)priložnosti, todain večkratniso bili dovolj natančni. Bomo videli, kako bodo na vrženo rokavico Kidričanov danes popoldne odgovorili zadnjeuvrščeni Goričani, ki igrajo vse bolje in učinkoviteje.