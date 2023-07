Olimpija danes v boj za napredovanje in zajeten kup denarja

Najmanj 90 minut nogometaše Olimpije loči od napredovanja v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov, morda še skoraj uro več z enajstmetrovkami vred, toda o tem, da bi se povratna tekma proti latvijskemu prvaku Valmieri na majhnem stadionu Jana Dalina (17.00) zapeljala do strelov z bele točke, v taboru zeleno-belih ne razmišljajo. Ljubljančani branijo prednost z 2:1.

O tem, kako pomembna je tekma za klub, mesto in državo, je že pred pred ljubljanskim spopadom govoril Olimpijin trener Joao Henriques, ki je namesto v domovini Portugalski svojo veliko trenersko priložnost dočakal v nogometno majhni deželi.

Po zanesljivi, a tesni Olimpijini zmagi v Stožicah je uganka, ali so nogometaši Valmiere pokazali največ, kar zmorejo, ali pa imajo še zmagovalne rezerve. »Tekma bo povsem drugačna,« je trener Valmiere Jurgis Kalns takrat izzval Henriquesa. Zanesljiva zmaga v pokalnem tekmovanju konec minulega tedna z 2:0 proti Super Novi, v kateri je prvič v Latviji igral znanec s slovenskih igrišč in veliki domači adut Rifet Kapić, ga je le še opogumila.

»Na vsaki tekmi smo zabili gol, prepričan sem, da ga bomo tudi zdaj. Tekmeci bodo morali igrati bolj odprto in se postaviti višje, presenetiti bodo poskušali tudi z novimi igralci,« je vrnil žogico 50-letni Henriques, ki je lahko optimist. Zeleno-beli imajo nekaj skupnih treningov več, bolje poznajo tekmece in so tudi mentalno pripravljeni za izpolnitev naloge.

Zeleno-beli bodo igralsko še močnejši in zrelejši, kar posebej velja za igralno najsposobnejše okrepitve, ki so v Stožicah dobile lekcijo profesionalizma. Ker so se novinci preveč sprostili, misleč, da so tekmeci že na kolenih in preslabi, so bili kaznovani z golom.

V Latviji že dvakrat do zmage

Olimpija bo v Latviji gostovala tretjič, dvakrat je bila uspešna, zadnjič pred štirimi leti, ko je v jurišu na vse ali nič v zadnjih sekundah premagala Rigas FS z 2:0 in je po domačem porazu z 2:3 le napredovala v 2. krog kvalifikacij za evropsko ligo. Tudi za tretjo zmago ji stavnice dajejo več možnosti. Dovolj bi bil tudi neodločen izid.

Napredovanje v 2. krog kvalifikacij Olimpiji prinaša 400.000 evrov, ali 100.000 € več, kot jih je 1. krog. In predvsem možnost, da Ljubljančani že v 2. krogu dosežejo končni cilj in si zagotovijo najmanj konferenčno ligo. A najprej bodo morali preskočiti prvo oviro, da bi lahko zvečer usmerili poglede proti Bolgariji, kjer se bosta pomerila bolgarski prvak Ludogorec in kosovski Balkani. Zmagovalec bo naslednji tekmec boljšega iz latvijsko-slovenskega dvoboja, presenetljivo visoko prednost z 2:0 pa imajo Kosovci.

Sodniška ekipa, vključno z VAR posadko, prihaja iz Španije. Glavni sodnik bo Cesar Soto Grado.