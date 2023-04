Odločilna bitka za zeleno majico bo na Kolovratu

Etapa Novo mesto–Celje se je 4. maja 1993 v zgodovino vpisala kot krstna na dirki po Sloveniji, ki se ob svoji tridesetletnici vrača v svoje rodne kraje. Že 29. »slovenski tour« (v letih 1997 in 2020 ga ni bilo) se bo 14. junija začel v Celju in se po 833,3 kilometra 18. junija končal v Novem mestu. In kje bo padla odločitev o nosilcu zelene majice, ki jo je zadnji dve leti osvojil Tadej Pogačar? Nedvomno na Kolovratu, ki ga bodo morali kolesarji v kraljevski četrti etapi od Ljubljane do Kobarida premagati dvakrat.

Največja slovenska dirka, ki jo že tri desetletja pripravlja novomeški klub Adria Mobil (prej Krka), nas je nazadnje razvajala z razgibanimi trasami in tudi vrhunsko udeležbo največjih slovenskih asov. V letih 2015 in 2018 je zmagal Primož Roglič, v zadnjih dveh letih Pogačar. Letos Rogliča ne bo, saj njegove Jumbo Visme ni med prijavljenimi ekipami, negotov je tudi Pogačarjev prihod.

Zanj je bila dirka po Sloveniji zadnji dve leti generalka za Tour de France, ki ga je leta 2021 dobil, lani pa je izgubil dvoboj z Jonasom Vingegaardom. Zato je pričakovati, da bo tokrat spremenil pripravljalno pot do vrhunca sezone. A četudi Pogija ne bo, bo imela njegova ekipa UAE prvega favorita. To bo lani tretjeuvrščeni Domen Novak, ki je v prejšnji sezoni nosil dres Bahraina Victoriusa in je zaostal le za sedanjima ekipnima kolegoma Pogačarjem in Rafalom Majko. »Dirke se bom gotovo udeležil, programa drugih v ekipi pa ne poznam,« se je Novak diplomatsko izognil odgovoru na vprašanje o morebitnem Pogačarjevem prihodu.

Bo pa spet na dirki najboljši slovenski sprinter Luka Mezgec, ob njem pa v ekipi Jayco Alula še eden od najhitrejših sprinterjev na svetu Dylan Groenewegen. In kakšna trasa ju čaka? Etape bodo po vrsti Celje–Rogaška Slatina (188,6 km), Žalec–Ormož (163,1 km), Grosuplje–Postojna (173,4 km), Ljubljana–Kobarid (165,6 km) in Vrhnika–Novo mesto (142,6 km).

Od hmelja do trte

V petih dneh bo treba premagati 9134 višinskih metrov, od tega okoli 3000 v kraljevski sobotni preizkušnji. Tudi druge bodo razgibane, vštevši uvodno s ciljem v Rogaški Slatini, kjer je lani z Mezgečevo pomočjo zmagal Groenewegen. Se bo 34-letni Kranjčan, zmagovalec dveh etap na dirki po Sloveniji (v Ljubljani 2017 in Celju 2019), letos tudi sam podal v boj za etapni uspeh? »Poznam le vino iz Jeruzalema, moram spoznati zadnji vzpon, ki bo odločal o tem, ali bo v Ormožu sprintal Groenewegen ali jaz,« svojo morebitno priložnost v preizkušnji od hmeljarskega Žalca do vinorodnega Ormoža vidi Mezgec.

Nato bo šla dirka bolj navkreber, na poti od Grosuplja do Postojne se bo karavana povzpela na Rakitno in naredila krog čez Ilirsko Bistrico in okoliške vzpetine. To bo za Novaka bržčas ogrevanje pred odločilno soboto z dvakratnim Kolovratom, še prej pa vzponoma na Katarino nad Ljubljano in Kladje. Najtežji bo 1084 metrov visoki Kolovrat, ki je bil lani tudi del trase Gira. »A tokrat gre dirka gor iz nasprotne smeri. Sledi še spust v Kobarid, ki ni tako tehnično zahteven, da bi odločil zmagovalca,« je ocenil direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink.

»Kolovrat poznam, prevozil sem ga na Giru. To bo po nekaj časa spet prava kraljevska etapa na dirki po Sloveniji, tu se bo odločila zelena majica,« je dodal Novak.

Pika na i bo pot v Novo mesto in lani dodani vzpon na Trško goro, ki bo poskrbel za selekcijo pred sprintom na Glavnem trgu v Novem mestu. Tu je lani Pogačar ugnal Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), ki tudi še ni potrdil nastopa na letošnji dirki.