Nov uspeh slovenskih skakalcev, na ekipni tekmi prišli na stopničke

Smučarski skakalci Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc in Anže Lanišek so na ekipni tekmi svetovnega pokala v Zakopanah prišli do prvih stopničk v sezoni. Slovenski kvartet je po odličnih finalnih nastopih ter daljavi dneva Laniška, ki je skočil 144 m, prišel na drugo mesto. Zmago so slavili Avstrijci.

Slovenci so bili po prvi seriji na četrtem mestu. Najboljši so bili pričakovano avstrijski skakalci v postavi Jan Hörl, Maximilan Ortner, Stefan Kraft in dobitnik zlatega orla s turneje štirih skakalnic Daniel Tschofenig, drugi so bili Norvežani, Slovenci pa so za tretjeuvrščenimi Nemci zaostajali za 5,7 točke.

V finalu pa so Kos, Zajc, Prevc in Lanišek pokazali še boljše skoke, ki so jih popeljali najprej na stopničke, nato pa po slabšem nastopu Johanna Andreja Forfanga tudi pred Norvežane.

40,8 točke za Avstrijo

Za zmagovalci Avstrijci, ki so zanesljivo vodili vso tekmo, je slovenska četverica zaostala za 40,8 točke.

V nedeljo v Zakopanah sledi še posamična tekma, na kateri bo nastopilo pet Slovencev. Poleg omenjene četverice, ki je skakala danes, še prvič v karieri debitant Rok Oblak.