Nokavt še za Olimpijo

Koper, Mura, Kalcer Radomlje, Beltinci, Gorica, Ilirija in Triglav, to je sedmerica četrtfinalistov pokala Pivovarne Union. V zadnjih tekmah osmine finala je pogrom favoritov na »domačem igrišču« v Spodnji Šiški dopolnila še branilka naslova Olimpija. Izločili so jo zviti in spretni Koprčani (4:2, Marko Brest, Ivan Posavec; Enej Jelenić, Wisdom Sule, Timothe Nkada, Enej Marsetič). Mura je bila zanesljiva v občinskem derbiju proti Čardi (3:0, Nikola Jovićević, Borna Proleta, Martin Korpič avt.). Zadnjega četrtfinalista je sinoči dal dvoboj Nafte in Rogaške. Četrtfinale bo na sporedu 3. aprila.

Sredin bliskovit zasuk Radomljanov v Ljudskem vrtu je pomenil veliko razočaranje za Mariborčane, ki so tekmovalno uspešnost po praktično izgubljeni prvenstveni bitki reševali v pokalnem tekmovanju. Prav ničesar niso prepustili naključju, saj so bili tudi v karanteni. Toda »račun brez krčmarja« ni prinesel le sezono brez lovorike, temveč je močno zapletel tekmovalno kombinatoriko do konca sezone, saj četrtouvrščeni v 1. SNL ne bo videl Evrope. Mariborčani so sicer na tretjem mestu, a si kljub odlični prvenstveni podobi ne smejo privoščiti spodrsljaja, saj jim za vrat diha Bravo.

Olimpija ostaja v bitki za naslov, za tolažbo ima pred seboj udobnejše evropsko poletje, ki ga zagotavlja le drugo mesto. Slovenski podprvak bo namreč kvalifikacije za konferenčno ligo začel v drugem kolu konec julija (25.), medtem ko bodo prvak, pokalni prvak in tretjeuvrščeni v akciji že 9. ali 10. julija (kvalifikacije za ligo prvakov) in 11. julija (kvalifikacije za evropsko ligo in konferenčno). Za evropsko ligo se bo potegoval pokalni prvak.

Pokalni razplet v osmini finala je nagradil prvoligaške poražence uvodnega dela sezone, Radomljane, Sobočane in Koprčane. Primorci so se pokalne lovorike veselili leta 2022 pod taktirko trenerja Zorana Zeljkovića, zdajšnjega Olimpije. Njegovima kolegoma, koprskemu Aleksandru Radosavljaviću in soboškemu Tončiju Žlogarju, je hkrati močno odleglo po ligaških razočaranjih in se lahko bolj sproščeno in z manj pritiska osredotočita na svoji poslanstvi.

Slovo favoritov je tudi velika priložnost za drugoligaše, večina teh je z vrha lestvice: Beltinci so vodilni, Gorica četrta, Triglav peti. Le Ilirija, 15. v 2. SNL, je nepričakovana med osmerico.