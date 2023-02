Imamo prva svetovna prvaka v Planici, Urevc in Šimenc obstala v četrtfinalu

Smučarska tekača, Norvežan Johannes Hösflot Klaebo in Švedinja Jonna Sundling sta dobitnika prvih zlatih kolajn na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici. V sprintu v klasični tehniki sta tako ubranila naslova iz Oberstdorfa pred dvema letoma. Pri moških sta se kolajn razveselila še drugouvrščeni Norvežan Pal Golberg in tretji Francoz Jules Chappaz. Pri ženskah pa sta v popolni švedski prevladi srebro in bron osvojili Emma Ribom ter Maja Dahlqvist.

Kaj pa našI?

Od Slovencev se je v izločilne boje prebil Miha Šimenc. Po padcu je v četrtfinalu zasedel peto mesto in bil skupno 22. Pred tem je bil 21. v kvalifikacijah. V njih so nastopili še trije Slovenci. Vili Črv je bil 37., Anže Gros 52., Boštjan Korošec pa 63.

V četrtfinalu je od Slovenk nastopila Eva Urevc, a v svoji skupini zaostala za vsemi tekmicami. Skupno je zasedla 27. mesto, potem ko je bila v kvalifikacijah 19. Na startu so bile še tri Slovenke Anja Mandeljc, Anita Klemenčič in Klara Mali. Kvalifikacije so končale na 45., 46., oziroma 58. mestu.

Naslednja tekaška preizkušnja v Planici bo na sporedu v petek, ko bo ob 15.30 na sporedu moški skiatlon.