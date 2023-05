Najprej špalir, nato so jih strli

Dober obisk kljub dežju, veliko doseženih golov in vse večja napetost v boju za Uefina tekmovanja in obstanek v 1. SNL – to je odlično za slovensko nogometno prvenstvo. Takšno je izhodišče po predzadnjem kolu sezone 2022/23. Njen vrhunec bo pravi – spopad vodilnih moštev v Stožicah, ko bodo Ljubljančanom izročili tudi pokal za najboljšega v državi. Navijači ne bi mogli dobiti lepšega vabila na štadione.

Simon Rožman je pozdravil Alberta Riero.

Domžalčani so v derbiju Ljubljanske kotline strli prvake – prej so jim gosposko naredili špalir –, ki vendarle težko najdejo motiv. Potem ko so več mesecev mleli tekmece in bili zanje kot nogometaši z drugega planeta, so rahlo popustili. Ko je bilo treba – kot v finalu pokala z Mariborom –, so se spet zbrali in dodatno prizemljili nemočne kandidate za vrh. Tudi v Domžalah je Olimpija poskušala opraviti kaj več.

Popolna tekma

»Olimpijo smo premagali z našo popolno tekmo. Videlo se je, kako dobri so Ljubljančani, ko spustijo žogo. Seveda si želimo v Evropo, v zadnjem kolu bomo naredili vse, da premagamo Radomljane,« je ocenil domžalski trener Simon Rožman po drugi letošnji zmagi nad zeleno-belimi (4:1, 2:1). Olimpija je dobila obe lanski tekmi (3:2, 3:0), na štirih tekmah so videli navijači kar 16 golov oziroma štiri na tekmo. Pa naj kdo reče, da lokalni derbiji niso privlačni!

Sežance reši le zmaga Izidi 35. kroga: Celje – Koper 2:0 (1000; Matko 15., Popović 69.), Domžale – Olimpija 2:1 (1300; Barišić 22., Kovačević 50.; Elšnik 87., Mura – Gorica 4:2 (1700; Morris 34., Daku 53., 55. 70.; Karrica 9., Krajnc 37.), Tabor – Maribor 1:1 (300; Halilović 94.; Jakupović 46.), Bravo – Radomlje 0:1 (500; Čuić 86.); pari zadnjega kroga, petek: Gorica – Tabor (20.15); sobota: Olimpija – Celje (15), Maribor – Bravo (17.30), Koper – Mura, Kalcer Radomlje – Domžale (oba 20.15).

Tudi ljubljanski trener Albert Riera je priznal, da je v tovrstnih tekmah najtežje zahtevati visok motiv od nogometašev, četudi bi ga želel videti. »Izgubili smo, ker smo bili preslabi z žogo v nogah. Upam, da bomo podaljšali tradicijo v tej sezoni in nikdar ne bomo izgubili dveh zaporednih tekem,« si je zaželel 41-letni Španec, ki ga želijo ljubljanski navijači na klopi Olimpije tudi v novi sezoni.

Na zadnjo vozovnico za žreb v Nyonu upajo tudi v Prekmurju in Kopru, četudi so kanarčki zašli z zmagovite poti. Močno pa je opozorila nase Mura, ki je po zaostanku na spektakularen način zmlela Goričane. »Fantje so v drugem polčasu vsem dokazali, kako lahko igrajo, če želijo. Žal mi je, ker smo prej izgubljali točke. Kljub vsemu upamo na Evropo, čeprav to ni odvisno le od nas,« je razmišljal Murin trener Dejan Grabić pred derbijem na Bonifiki.