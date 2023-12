Na minus 10 naj ostanejo Korejke

Podobno pomembna in zahtevna tekma kot proti Angoli je pred slovenskimi rokometašicami na 26. svetovnem prvenstvu, kjer lovijo mesta, ki vodijo v olimpijske kvalifikacije. Danes že ob 15.30 se bodo v prvi tekmi glavnega dela v Trondheimu pomerile z Južno Korejo. Zmaga bi jih ohranila v igri za četrtfinale, kar je še bolj pomembno, povečala bi jim možnosti za nastop v olimpijskih kvalifikacijah. Glede na predstave v Stavangerju bo reprezentanca Dragana Adžića v vlogi favorita.

Iz Stavangerja na jugozahodu Norveške, kjer so vpisale dve zmagi in poraz s Francijo, so se kapetanka Ana Gros in druščina včeraj odpravile proti več kot 800 km severnejšemu mestu Trondheim, kjer so temperature ta čas okrog minus 10 stopinj Celzija, dnevna svetloba pa je zgolj med 10. in 15. uro.

Južna Koreja je podobno kot Angola že uvrščena na OI v Parizu, saj je azijski prvak. Premagala je samo Grenlandijo, izgubila za 10 golov z Norveško in na začetku doživela boleč poraz z Avstrijo, ki je v skupino II tako kot Slovenija prenesla dve točki. S severnimi sosedami se bodo Slovenke pomerile v nedeljo ob 18. uri, pred tem jih v petek (20.30) čaka spektakel proti gostiteljicam in branilkam naslova. Dvorana Spektrum, ki sprejme 8500 gledalcev, bo takrat nabito polna.

17 golov je na treh tekmah dosegla Tjaša Stanko, Nataša Ljepoja 15.

»Po naporni tekmi s Francijo (poraz s 27:31; Tjaša Stanko 7, Gros 5) in potovanju smo bile malce utrujene, ampak ni časa za tarnanje, pred nami je zelo zahteven tekmec, ampak upam, da bomo nadaljevali z igrami, ki smo jih prikazali do sedaj, je povedala Tamara Mavsar, ki se je odlično znašla v vlogi organizatorice napada.

Ana Gros je zacelila poškodbo stegenske mišice. Tudi ona je nekaj časa igrala na srednjem zunanjem položaju. »Malo smo razočarane po prvem porazu, ampak treba je gledati naprej. Čakajo nas trije odlični tekmeci, z mislimi smo pri Južni Koreji, reprezentanci, ki igra zelo netipičen rokomet, zelo hiter rokomet. Spet bo treba narediti veliko delo v obrambi,« opozarja Grosova, s 709 goli rekorderka na večni lestvici slovenskih strelk.

Adžić: Vse po načrtu

Selektor Dragan Adžić je delil pohvale na račun svojih deklet. »Glede na izzive, s katerimi smo se soočali v pripravah, in cilje, ki jih imamo, gre vse po načrtu. Na srečo nimamo težav s poškodbami, zato verjamem, da lahko kljub utrujenosti ohranimo visoko raven igre,« je povedal Črnogorec in dodal: »Korejke so uvrščene na OI, zato zdaj z novim selektorjem iz Švedske (Henrik Signell; op. p.) še gradijo igro za Pariz. Verjamem v našo ekipo in novo zmago.«